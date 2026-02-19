Hlavné témy
Lukáš Turčan
dnes 19. februára 2026 o 13:22
Čas čítania 1:57

Boris Valábik o semifinálovom zápase s USA: Nemôžeme špekulovať s pukom ani sa snažiť vymýšľať niečo špeciálne

Boris Valábik o semifinálovom zápase s USA: Nemôžeme špekulovať s pukom ani sa snažiť vymýšľať niečo špeciálne
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Slovenskí hokejisti na ZOH 2026 sa dostali do semifinále, kde odohrajú zápas proti USA.

Slovenská hokejová reprezentácia nastúpi v piatok 20. februára o 21.10 h v semifinále do zápasu proti výberu USA. Američania postúpili cez Švédov, ktorých zdolali tesne 2:1 po predĺžení.

O šanciach nášho tímu a možnom postupe sme sa porozprávali s bývalým reprezentantom Borisom Valábikom.

Valábik patrí medzi známe mená slovenského hokeja. Svoju kariéru začal v domácej súťaži, no medzinárodnú pozornosť získal najmä pôsobením v NHL, kde obliekal dres tímu Atlanta Thrashers. Po ukončení aktívnej kariéry sa venuje trénerskej a komentátorskej činnosti.

Boris Valábik
Zdroj: Boris Valábik

Aké sú naše šance proti najbližšiemu súperovi – USA?

Valábik si myslí, že favoriti sú jasní: „Dobre vieme, kto je favoritom. Vedeli sme to aj pred zápasom s Fínskom. A veľmi dobrý zápas sme odohrali aj proti favorizovanému Švédsku. Tentoraz to však bude mimoriadne náročné a to si uvedomujú všetci. Ukázali takmer dokonalú defenzívu. Ak chceme pomýšľať na úspech, budeme potrebovať fantastický výkon brankára a takmer bezchybný výkon celého tímu. Bude to veľmi náročné.“

Podľa bývalého hokejistu si slovenský tím bude musieť dávať pozor na stredné pásmo: „Myslím si, že Spojené štáty odvádzajú najlepšiu prácu v strednom pásme. Tam si budeme musieť dávať veľký pozor. Nemôžeme špekulovať s pukom, ani sa snažiť vymýšľať niečo špeciálne, pretože by to mohli zachytiť a okamžite potrestať protiútokom. Musíme hrať jednoducho, disciplinovane a takmer dokonale. Len tak si môžeme vytvoriť šancu na víťazstvo.“

USA má 25 NHL hráčov a Slovensko 7

Bývalý reprezentant hovorí, že USA má kompletnú zostavu z NHL: „A nejde len o hocijakých hráčov, ktorí si v NHL zahrali – je to výber toho najlepšieho. Podobne ako Švédi či Kanaďania, aj USA majú na súpiske absolútnu špičku. Keby sa skladali tri All-Star tímy z týchto mužstiev, práve z nich by bolo najviac hráčov. NHL si navyše presadila pravidlá, ktoré sú bližšie zámorskému štýlu hry, čo týmto hráčom maximálne vyhovuje. Hra je rýchlejšia, puk sa posúva okamžite. Európski hráči sú zvyknutí mať o niečo viac času na rozhodnutie – sekundu či sekundu a pol. Tu je to často len pol sekundy. Musia sa rozhodnúť rýchlo a presne prihrávať. Hra je dynamickejšia a hráči z NHL sú na toto tempo zvyknutí.“

Kto vyhrá najbližší zápas, Slovensko alebo USA?

Valábik si netrúfa tipovať výsledok dopredu: „Nemôžem tipovať proti Slovensku. Keď vidím, ako tí chlapci tvrdo pracujú a akou poctivou cestou sa dostali tam, kde sú, jednoducho to nedokážem. Talentom sa možno porovnávať nemôžeme, no to neznamená, že Američania to chcú viac. Ja si však myslím, že naša krajina to teraz potrebuje viac. Preto si nedokážem tipnúť výsledok v neprospech Slovenska. Sám som reprezentoval a som hrdý Slovák.“

Bývalý hokejista žil v Amerike a za Slovensko by sa na ľade doslova pobil: „Veľakrát sa stalo, že ma protihráči provokovali či urážali, aby ma vyviedli z miery, a fungovalo to, pretože na svoju krajinu som hrdý a citlivý, keď ju niekto znevažuje. Preto nemôžem odhadovať výsledok proti týmto chalanom, ktorí si to poctivo odmakali. Zároveň si však uvedomujem, že nás čaká extrémne náročný zápas, jednoznačne najťažší na celom turnaji.“

Slafkovský
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
