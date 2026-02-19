Kým Rumunsko už bojuje s masívnymi výpadkami prúdu, Slovensko sa pripravuje na snehovú nádielku.
Ministerstvo vnútra vydalo príručku čo treba robiť v prípade výpadku vody alebo elektriny. Informovalo o tom na svojom Facebooku.
„Krízy si nevyberajú čas ani miesto a aj keď môže ísť iba o lokálnu úroveň (dokonca jednu ulicu), dokážu obyvateľov potrápiť. Rozdiel medzi panikou, diskomfortom a zvládnutou situáciou delí často iba zodpovedné pripravenie sa,“ píše Ministerstvo vnútra na Facebooku.
V Rumunsku dnes tisíce domácností bojujú s výpadkami prúdu pre intenzívne sneženie.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na štvrtok 19. februára a piatok 20. februára výstrahy 1. stupňa pred snežením, snehovými jazykmi a závejmi.
Čo nájdeš v brožúre?
Súčasťou je šesť základných bodov osobnej pripravenosti, vrátane prehľadu dôležitých kontaktov na zložky integrovaného záchranného systému. Brožúra zároveň vysvetľuje, ako funguje systém včasného varovania, čo znamenajú jednotlivé signály a kedy je potrebné spozornieť. Obsahuje aj odporúčania, ako sa správať pri chemickej, radiačnej alebo inej mimoriadnej udalosti. A prináša praktický zoznam vecí do evakuačnej batožiny.