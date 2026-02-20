Hlavné témy
TASR
dnes 20. februára 2026 o 9:08
Čas čítania 0:28

Husté sneženie zastavilo prevádzku na letisku Schwechat. Desiatky letov meškajú alebo ich zrušili

Husté sneženie zastavilo prevádzku na letisku Schwechat. Desiatky letov meškajú alebo ich zrušili
Zdroj: Unsplash/JESHOOTS.COM

Problémy hlási aj cestná doprava vo Viedni a okolí, kde záchranné zložky zasahovali pri viacerých nehodách.

Husté sneženie v piatok ráno úplne zastavilo prevádzku na viedenskom letisku Schwechat. Odlety by sa mohli obnoviť približne o 9.00 h, prílety asi o hodinu neskôr. 

Letisko upozornilo cestujúcich, že musia počítať s ďalšími oneskoreniami aj po obnovení prevádzky. Zo 117 odletov plánovaných do 9.00 h bolo 19 zrušených a prílety boli presmerované na iné letiská. Hovorca letiska Peter Kleemann vyzval cestujúcich, aby si aktuálne informácie o letoch overili u svojich leteckých spoločností.

Sneženie ochromilo aj cestnú dopravu vo Viedni a okolí

Záchranné zložky sú v teréne od štvrtka večera a do piatku rána zasahovali pri asi 30 dopravných nehodách. Meteorológovia predpokladajú, že sneženie by malo počas dopoludnia ustávať, napriek tomu sa naďalej čakajú obmedzenia v doprave a meškanie spojov.

viedeň, letisko, Schwechat
Zdroj: Wikimedia Commons
