TASR
dnes 26. septembra 2025 o 18:58
Čas čítania 1:15

Vybudovanie múru proti dronom podporilo aj Slovensko. Ide o naliehavú potrebu, vyhlásili štáty EÚ

Kategória:
Zahraničie
Vybudovanie múru proti dronom podporilo aj Slovensko. Ide o naliehavú potrebu, vyhlásili štáty EÚ
Zdroj: Russian Defense Ministry Press Service/TASR/AP

Podľa niektorých odhadov by ho mohli vybudovať do roka.

Krajiny na východnej hranici Európskej únie považujú vybudovanie takzvaného „múru proti dronom“ na ochranu pred ruskými vniknutiami do svojho vzdušného priestoru za naliehavú potrebu, vyhlásil v piatok po videokonferencii eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius. Informuje o tom agentúra AFP a denník The Guardian.

„Vzdorujeme jasným výzvam. Rusko testuje EÚ a NATO a naša reakcia musí byť pevná, jednotná a okamžitá,“ uviedol Kubilius s tým, že nové iniciatívy majú zabrániť provokáciám Kremľa, ktoré označil za veľmi nebezpečné. Podľa jeho názoru je nevyhnutné zabezpečiť pokročilejšie systémy na detekciu dronov, ktoré v súčasnosti v Únii chýbajú.

Diskusie o protidronovej ochrane na východnom krídle EÚ sa zintenzívnili po nedávnych narušeniach vzdušného priestoru Poľska, Rumunska a Litvy ruskými dronmi a po pozorovaniach bezpilotných lietadiel nad Dánskom. Na piatkovom rokovaní sa zúčastnili predstavitelia Bulharska, Dánska, Estónska, Fínska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a nakoniec aj Maďarska. Prítomná bola aj šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová a zástupca NATO.

Vznikne projekt do konca roka?

Kubilius vyjadril očakávanie, že lídri EÚ poskytnú politický impulz na pokrok v tejto iniciatíve počas októbrového summitu Európskej rady v Bruseli s cieľom pokračovať v príprave „podrobného koncepčného a technického plánu“. O téme budú lídri dvadsaťsemičky zrejme hovoriť aj nasledujúci týždeň na neformálnom zasadnutí v dánskej Kodani.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Na tlačovej konferencii tiež doplnil, že ministri sa dohodli na delegovaní ďalších rokovaní na určených vyjednávačov a že čoskoro sa k téme uskutoční ďalšie stretnutie.

Podľa neho niektorí odborníci naznačujú, že projekt „múru proti dronom“ by mohol byť dokončený do roka, no Kubilius pripustil, že si týmto časovým odhadom „nie je istý“.

Spolu s fínskym ministrom obrany Antti Häkkänenom zdôraznili, že pri príprave projektu je dôležitá komunikácia s Ukrajincami. Sú kľúčoví a majú najlepšie znalosti v Európe o tom, čo funguje a čo nie, doplnil Häkkänen.

Podľa diplomatických zdrojov portálu Politico by šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová mohla na začiatku budúceho mesiaca navrhnúť možnosti financovania protidronovej obrany.

26. septembra 2025 o 17:16 Čas čítania 0:42 Traja mladí ochrankári v pražskom obchodnom centre brutálne týrali bezdomovcov. Jedného nútili aj masturbovať Traja mladí ochrankári v pražskom obchodnom centre brutálne týrali bezdomovcov. Jedného nútili aj masturbovať
25. septembra 2025 o 18:01 Čas čítania 0:49 Tajná fabrika a škoda v hodnote troch miliónov: Našli vyše 700-tisíc falošných cigariet Tajná fabrika a škoda v hodnote troch miliónov: Našli vyše 700-tisíc falošných cigariet
25. septembra 2025 o 11:00 Čas čítania 7:11 Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje? Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Dron
Zdroj: Russian Defense Ministry Press Service/TASR/AP
Správy zo sveta
