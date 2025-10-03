PRIESKUM: Tretina Slovákov verí konšpiračným teóriám. Najviac im podliehajú voliči Smeru a Republiky

Podľa prieskumu tretina Slovákov verí aspoň jednej konšpiračnej teórii.
Konšpiračné teórie a hoaxy zasahujú čoraz širšie vrstvy spoločnosti. Podľa prieskumu agentúry NMS im približne dve tretiny populácie odolávajú, zvyšná tretina im do určitej miery verí. Pätina respondentov súhlasí s dvomi až tromi konšpiráciami, 11 % so štyrmi až piatimi a 7 % označilo za pravdivých šesť a viac teórií.
Najväčší podiel opýtaných súhlasí s tvrdením o chemtrails, teda že lietadlá cielene vypúšťajú chemikálie. Túto teóriu považuje za pravdivú 28 % respondentov. Viac ako štvrtina verí, že útoky z 11. septembra 2001 nariadila vláda USA. Časť populácie považuje za pravdivé aj tvrdenia, že vojna na Ukrajine je zinscenovaná západnými médiami alebo že svet ovládajú Židia. Najmenší ohlas má teória o plochej Zemi, ktorú podporuje 6 % ľudí.
Rozdiely sa ukazujú aj medzi pohlaviami a generáciami. Muži častejšie prijímajú hoaxy, zatiaľ čo ženy volia odpoveď „neviem“. Najnáchylnejšie na dezinformácie sú generácia Z a generácia X. Analytik Michal Mislovič pripomína, že mladí ľudia trávia veľa času v prostredí sociálnych sietí, kde algoritmy a vplyv influencerov posilňujú šírenie neoverených tvrdení. Kritické myslenie podporuje vyššie vzdelanie a život vo väčších mestách, kým obyvatelia menších obcí častejšie veria konšpiráciám.
Konšpiráciám veria najmä voliči Republiky a Smeru
Výsledky prieskumy poukazujú aj na spojitosť s politickými preferenciami. Najviac konšpiráciám dôverujú voliči hnutia Republika a strany Smer-SD, vysokú mieru súhlasu s nimi vykazujú aj sympatizanti Maďarskej Aliancie a hnutia Sme rodina. Online prieskum uskutočnila agentúra NMS v júli 2025 na vzorke 1 009 respondentov starších ako 18 rokov.
Prečítaj si aj tieto články: