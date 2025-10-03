Treba si dať pozor vo viacerých okresoch.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. stupňa pred vetrom pre okresy Michalovce, Trebišov, Košice mesto, Košice okolie a Rožňava, Sobrance, Rožnava a Poprad
Vietor v daných okresoch dosiahne priemernú rýchlosť okolo 13 m/s (45 km/h) alebo krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 - 20 m/s (65 - 70 km/h). Výstrahy platia od 10.30 do 15.30.
„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ informuje SHMÚ.
