Barbora Fábryová
dnes 3. októbra 2025 o 11:31
Čas čítania 0:20

Slovensko zasiahol silny vietor. Na východe dosiahne rýchlosť až 70 km/h (+ mapa)

Kategória:
Slovensko
Slovensko zasiahol silny vietor. Na východe dosiahne rýchlosť až 70 km/h (+ mapa)
Zdroj: FOTO TASR - Pavol Zachar

Treba si dať pozor vo viacerých okresoch.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. stupňa pred vetrom pre okresy Michalovce, Trebišov, Košice mesto, Košice okolie a Rožňava, Sobrance, Rožnava a Poprad

Vietor v daných okresoch dosiahne priemernú rýchlosť okolo 13 m/s (45 km/h) alebo krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 - 20 m/s (65 - 70 km/h). Výstrahy platia od 10.30 do 15.30.

„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ informuje SHMÚ.

SHMÚ
Zdroj: SHMÚ

Správy počasie Správy z domova
