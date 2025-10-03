NAŽIVO: Sleduj aktuálne dianie z parlamentných volieb v Česku

Česi si popoludní začnú vyberať nových poslancov.
Dnes, v piatok 3. októbra, sa o 14:00 po celom Česku otvorili volebné miestnosti. Občania budú počas nasledujúcich dvoch dní rozhodovať o tom, kto povedie krajinu nasledujúce štyri roky. Svoj hlas môžu odovzdať dnes do 22:00, zajtra sa voľby pokračujú od 8:00 do 14:00.
Vo voľbách tento rok kandiduje 4473 ľudí, z čoho je 3 073 mužov a 1 400 žien. O mandát sa uchádza aj väčšina súčasných zákonodarcov - z 200 ich opätovne kandiduje 168.
Podľa prieskumov volebných preferencií, ktoré sa v Česku mohli zverejniť naposledy v pondelok, by sa do snemovne dostalo sedem politických zoskupení. Od začiatku roka, keď agentúry začali prieskumy pravidelne publikovať, sa na vedúcej pozícii držalo hnutie ANO s výrazným náskokom pred koalíciou SPOLU. Českí politológovia, ktorých TASR oslovila, neočakávajú, že by sa tento trend na poslednú chvíľu otočil.
