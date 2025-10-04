Priebežné výsledky: Po sčítaní 50 % okrskov v Česku stále dominuje Babiš

Hnutie ANO si stále drží takmer 40 %.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu po sčítaní viac než polovice okrskov naďalej vedie hnutie ANO so ziskom 38,27 percenta hlasov. Na druhom mieste bola priebežne koalícia SPOLU s podporou 20,31 percenta voličov.
Na treťom mieste bolo po sčítaní niečo vyše polovice okrskov hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 10,56 percentami hlasov, nasledované hnutím SPD so ziskom 8,32 percent. Do snemovne by sa podľa priebežných výsledkov dostali aj Piráti s podporou 7,61 percenta a Motoristi so 7,14 percentami hlasov.
Tesne pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do Poslaneckej snemovne ČR sa nachádzalo hnutie Stačilo! so ziskom 4,67 percenta hlasov.
V niektorých mestách je rekordná účasť
Volebné miestnosti sa zatvorili v sobotu o 14.00 h a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy. Výsledky zverejňuje ČSÚ a to, kto voľby vyhral, by podľa odhadov malo byť jasné večer.
Česi si počas piatka a soboty vyberali 200 zástupcov z 26 rôznych politických zoskupení, za ktoré kandiduje viac než 4 400 kandidátov. Volili v 14 volebných obvodoch, ktoré sú zhodné s územiami krajov a celkom sa v nich nachádza okolo 14 800 okrskov. Z viacerých miest hlásili rekordnú účasť.
V predošlých voľbách do dolnej komory Parlamentu ČR v roku 2021 zaznamenali volebnú účasť 65,43 percenta. O voličov sa vtedy uchádzalo 22 politických subjektov, do snemovne sa dostali štyri z nich - koalícia SPOLU, hnutie ANO, koalícia Pirátov a STAN a hnutie SPD.