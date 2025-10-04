Hnutie ANO smeruje k víťazstvu s viac ako 35 percentami hlasov.
Exkluzívna predikcia agentúry STEM/MARK pre CNN Prima NEWS naznačuje, že víťazom českých parlamentných volieb by sa malo stať hnutie ANO bývalého premiéra Andreja Babiša. Podľa modelu by získalo 35,49 % hlasov, informuje CNN Prima News.
Na druhom mieste sa podľa odhadu umiestni koalícia Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), ktorá má mať 22,44 %. Tretiu priečku by obsadilo hnutie STAN s 11,96 %.
Do Poslaneckej snemovne by sa dostali aj ďalšie politické subjekty – SPD (7,84 %), Piráti (7,60 %) a Motoristi sobě (7,54 %). Pod hranicou piatich percent, ktorá rozhoduje o zisku mandátov, zostáva hnutie Stačilo! s komunistami (4,13 %) a tiež Přísaha (1,15 %).
Predikcia STEM/MARK tak naznačuje jasný náskok pre Babišovo ANO a zároveň možnú zmenu rozloženia síl oproti minulým voľbám, ktoré vyhrala koalícia Spolu.
