Úrady zatiaľ vylúčili, že by išlo o teroristický čin.
V austrálskej metropole Sydney zatkli policajti v pondelok 60-ročného muža, ktorý strieľal na rušnej ulici, pričom zranil najmenej 20 ľudí. Motív jeho konania nebol bezprostredne známy, no terorizmus úrady vylúčili. Podľa polície muž v štvrti Inner West „náhodne strieľal na prechádzajúce vozidlá vrátane policajných áut.“
Jeden zo zranených utrpel podľa polície strelné poranenie a je vo vážnom stave. Ďalšie osoby boli zranené črepinami skla a inými úlomkami. Niektorých hospitalizovali.
Muž vystrelil odhadom celkovo 50 - 100 rán. Polícia ho zatkla dve hodiny po útoku v jednom byte. Počas zatýkania utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice. Proti mužovi zatiaľ neboli vznesené žiadne obvinenia.
A man tried to mass murder people on the street in Sydney’s West last night.— Lozzy B 🇦🇺𝕏 (@TruthFairy131) October 6, 2025
100 rounds shot from his window above a kebab shop- One man shot, 16 people injured.
This could have been so much worse.
Things are ramping up in Australia, the crime & violence is increasing. pic.twitter.com/mkTV3i8zT8
Jeden zo svedkov streľby pre televíziu ABC povedal, že počas útoku počul výstrely a videl iskry a dym. „Bolo to naozaj ako vo filme,“ uviedol. Útoky so strelnými zbraňami sú v Austrálii pomerne zriedkavé. Držanie automatických a poloautomatických zbraní je prísne regulované od masakru v Port Arthure na ostrove Tasmánia z roku 1996, keď ozbrojený muž zastrelil 35 ľudí.
V decembri 2022 bolo pri streľbe neďaleko mestečka Wieambilla v Queenslande zabitých šesť ľudí vrátane dvoch policajtov.