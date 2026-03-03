Iránsky režim tak priamo reaguje na víkendové vyhlásenia európskych mocností.
Iránske ministerstvo zahraničia v utorok ostro varovalo európske krajiny pred vojenskou podporou Izraela a Spojených štátov na Blízkom východe. Teherán odkázal európskym mocnostiam, že akýkoľvek zásah do prebiehajúceho konfliktu prekročí červenú líniu.
Hovorca iránskej diplomacie počas utorkového vyhlásenia nešetril tvrdými slovami. Akúkoľvek pomoc nepriateľom Iránu označil za priame vyhlásenie nepriateľstva: „Bol by to akt vojny. Akýkoľvek takýto akt proti Iránu by sa považoval za spolupáchateľstvo s agresormi. Bol by považovaný za akt vojny proti Iránu.“
Napätie vzrástlo po tom, čo Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo v nedeľu deklarovali svoju pripravenosť konať. Tieto krajiny oznámili, že v prípade potreby prijmú „obranné opatrenia“ proti Iránu. Týmto spôsobom chcú chrániť nielen svoje vlastné strategické záujmy, ale aj bezpečnosť svojich spojencov v regióne Perzského zálivu.