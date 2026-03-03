Spoločnosť Iva Lukačoviča už odmieta tolerovať premiérove vyhlásenia o miliónových daňových únikoch.
Najväčšia česká internetová firma Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreja Babiša. Spoločnosť týmto krokom reaguje na silnejúce útoky zo strany predsedu vlády a snaží sa ochrániť svoju dobrú povesť. V utorok to oznámila hovorkyňa spoločnosti Aneta Kapuciánová.
Vedenie Seznamu tvrdí, že Andrej Babiš opakovane šíril nepravdivé informácie o ich hospodárení. Podľa premiéra firma nezaplatila zrážkovú daň vo výške približne 900 miliónov korún (37 miliónov eur) v súvislosti s výplatou dividend. Seznam tieto tvrdenia rázne odmieta.
Firma v žalobe poukazuje aj na správanie premiéra na tlačových konferenciách. Babiš podľa nich pravidelne útočí na redaktorov portálov Seznam Zprávy a Novinky.cz, ktoré patria podnikateľovi Ivovi Lukačovičovi. Ich spravodajstvo opakovane označuje za lživé a manipulatívne.
Seznam žiada ospravedlnenie
Hovorkyňa Aneta Kapuciánová vysvetlila, že súdne riešenie bolo poslednou možnosťou „Pána Babiša sme na konci roka vyzvali, aby od svojich útokov upustil. To sa, bohužiaľ, nestalo, a preto žiadame o nápravu nestranný súd. Požadujeme zmazanie lživých príspevkov na jeho sociálnych sieťach, uloženie zákazu ďalšieho šírenia týchto neprávd a ospravedlnenie.“
Český premiér na podanie žaloby zareagoval útočne a svoje predchádzajúce slová neodvolal: „Médiá pána Lukačoviča dlhodobo klamú, môžem to kedykoľvek dokázať.“