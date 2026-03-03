Suché a teplé počasie udrží drobné častice v atmosfére až do víkendu.
Nad naše územie prúdi masa saharského prachu, ktorá v najbližších dňoch výrazne zhorší kvalitu ovzdušia. Prvá vlna k nám dorazila už v piatok (27. 2.), no najvyššiu koncentráciu sme zaznamenali v pondelok (2. 3.), keď prach dosahoval hodnoty približne 500 mg/m², informuje iMeteo.
Nadpriemerne teplé počasie v kombinácii s absenciou dažďa spôsobí, že sa prach v ovzduší udrží dlhšie. Hoci sa častice momentálne nachádzajú najmä vo vyšších vrstvách troposféry, postupne môžu prenikať aj do nižších polôh. Aktuálna vlna by mala nad naším územím zotrvať do stredy alebo štvrtka. Už v piatok (6. 3.) začne nad Slovensko prúdiť ďalšia, ešte intenzívnejšia vlna prachu zo Sahary.
Meteorológovia očakávajú najvyššiu koncentráciu v sobotu, kedy hodnoty môžu vystúpiť na 400 až 800 mg/m². Prachové častice v ovzduší vytvoria špecifické svetelné javy, vďaka ktorým budú východy a západy slnka pôsobiť mimoriadne sfarbené.