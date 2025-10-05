Kategórie
Natália Mišániová
dnes 5. októbra 2025 o 14:58
Čas čítania 0:30

V Česku napadli europoslanca Filipa Turka, ktorý oslavoval volebný úspech. Zasiahnuť musela ochranka

Zahraničie
V Česku napadli europoslanca Filipa Turka, ktorý oslavoval volebný úspech. Zasiahnuť musela ochranka
Zdroj: Facebook / Filip Turek

Na mieste musela zasahovať jeho ochranka.

Europoslanec Filip Turek zo strany Motoristé sobě oslavoval volebné úspechy svojej strany. Najprv si dal pivo s bývalým prezidentom Václavom Klausom a potom zamieril do známeho pražského baru. Oslava však skončila nepríjemne, europoslanca totiž napadli, informoval o tom web Blesk.

Počas neformálneho stretnutia vo vedľajšom podniku pri Karlovom moste čelil Turek slovným urážkam a provokáciám od podnapilého hosťa. Na provokácie nereagoval, no krátko nato ho na toalete napadol iný muž.

Ochranka zasiahla a zabránila vážnejšiemu útoku. Turek vyviazol bez zranení, avšak jeden z členov ochranky skončil s poškodenými krížovými väzmi, čo si vyžiada niekoľkomesačnú liečbu.

Incident sa stal v známom podniku Blue Light Bar na Malostranskom námestí. Turek vysvetlil, že podnik navštevuje dlhé roky a pravidelne sa v ňom stretáva so svojimi priateľmi.

Andrej Babiš vyhral voľby v Česku. Hnutie ANO bude mať najviac poslancov
Fiala neskrýva sklamanie z volieb v Česku: „Tendencia nie je taká, akú by som si prial"
Starší muž napadol okresného predsedu Demokratov. Útočník mu zranil tvár
Filip Turek
Zdroj: TASR - Barbora Vizváryová
Náhľadový obrázok: TASR - Barbora Vizváryová
