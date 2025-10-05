Na mieste musela zasahovať jeho ochranka.
Europoslanec Filip Turek zo strany Motoristé sobě oslavoval volebné úspechy svojej strany. Najprv si dal pivo s bývalým prezidentom Václavom Klausom a potom zamieril do známeho pražského baru. Oslava však skončila nepríjemne, europoslanca totiž napadli, informoval o tom web Blesk.
Počas neformálneho stretnutia vo vedľajšom podniku pri Karlovom moste čelil Turek slovným urážkam a provokáciám od podnapilého hosťa. Na provokácie nereagoval, no krátko nato ho na toalete napadol iný muž.
Ochranka zasiahla a zabránila vážnejšiemu útoku. Turek vyviazol bez zranení, avšak jeden z členov ochranky skončil s poškodenými krížovými väzmi, čo si vyžiada niekoľkomesačnú liečbu.
Incident sa stal v známom podniku Blue Light Bar na Malostranskom námestí. Turek vysvetlil, že podnik navštevuje dlhé roky a pravidelne sa v ňom stretáva so svojimi priateľmi.