Spustili vlnu kontrol, ktoré mali odhaliť prítomnosť nebezpečného estradiolu v potravinovom reťazci.
Európska komisia varuje pred brazílskym hovädzím mäsom, ktoré sa v uplynulých dňoch objavilo na trhu Európskej únie. Laboratórne testy v jednej zo zásielok odhalili prítomnosť estradiolu – rastového hormónu, ktorý európska legislatíva v chove hospodárskych zvierat prísne zakazuje, informuje ŠVPS na sociálnej sieti.
Kontaktný bod pre rýchly výstražný systém (RASFF) na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR dostal varovanie z Holandska ešte 21. novembra 2025. Inšpektori ihneď preverovali, či sa podozrivé mäso dostalo aj na náš trh.
Hoci distribútor na Slovensko dodal len veľmi obmedzené množstvá, Úrad verejného zdravotníctva SR vykonal okamžité úradné kontroly vo všetkých prevádzkach, ktoré zásielku prijali.
Hygienici počas razií v dotknutých zariadeniach zistili, že mäso už spotrebitelia neohrozuje:
- Mäso sa v prevádzkach nenachádzalo: V čase kontroly už v skladoch nebol ani kilogram podozrivej šarže, keďže dátum spotreby uplynul 3. novembra 2025.
- Súkromná spotreba: V jednom prípade si zamestnanci zakúpili mäso výhradne pre vlastnú potrebu. Inšpektori potvrdili, že ho prevádzka nepoužila na prípravu pokrmov pre zákazníkov.