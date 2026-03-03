Hlavné témy
TASR
dnes 3. marca 2026 o 11:55
Čas čítania 1:00

Biely dom vysvetľuje záhadný červený fľak na krku Donalda Trumpa. Vraj podstupuje liečbu

Biely dom vysvetľuje záhadný červený fľak na krku Donalda Trumpa. Vraj podstupuje liečbu
Zdroj: TASR/AP

Donald Trump je vo veku 79 rokov najstarším úradujúcim americkým prezidentom.

Novinári v Bielom dome v pondelok zaregistrovali, že americký prezident Donald Trump má výraznú červenú škvrnu na krku, ktorú jeho lekár pripísal preventívnej liečbe. Fotografia agentúry AFP zachytila ​​počas slávnostného odovzdávania Medaily cti nad golierom prezidentovej košele červenú oblasť s niekoľkými hnedastými chrastami.


„Prezident Trump používa na pravej strane krku veľmi bežný krém, čo je preventívna liečba pokožky, ktorú predpísal lekár Bieleho domu,“ uviedol vo vyhlásení pre agentúru AFP prezidentský lekár Sean Barbabella. „Prezident používa túto liečbu jeden týždeň a očakáva sa, že začervenanie bude trvať niekoľko týždňov,“ dodal.
Vo vyhlásení sa nešpecifikovalo, prečo prezident potreboval ošetrenie pokožky, ani o aký krém ide.


Donald Trump je vo veku 79 rokov najstarším úradujúcim americkým prezidentom. Otázka jeho zdravia sa v posledných mesiacoch stala dôležitejšou po tom, čo vo februári 2025 novinári prvýkrát videli na jeho ruke niečo, čo vyzeralo ako mejkap. Odvtedy sa s modrinami na rukách objavil niekoľkokrát.

 


„Prezident Trump má na ruke modriny, pretože neustále pracuje a každý deň si podáva ruky,“ povedala predtým hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
V decembri tiež pôsobil ospalo na zasadnutí svojho kabinetu a na stretnutí na podporu nižších cien liekov na chudnutie.


Biely dom minulé leto oznámil, že Trumpovi diagnostikovali opuch nôh ako príznak chronickej žilovej insuficiencie. V takom prípade sa pre oslabené alebo poškodené žilové chlopne hromadí krv v dolných končatinách, čo spôsobuje opuchy, kŕče a zmeny na koži.
V januárovom rozhovore pre Wall Street Journal Trump povedal, že užíva „viac aspirínu“ na riedenie krvi, ako mu odporučili lekári, ale inak je jeho „zdravotný stav perfektný“.

26. februára 2026 o 17:19 Čas čítania 0:25 Nárast osýpok v Európe: Vírus sa prenáša vzduchom, v miestnosti môže prežiť celé hodiny po odchode nakazeného Nárast osýpok v Európe: Vírus sa prenáša vzduchom, v miestnosti môže prežiť celé hodiny po odchode nakazeného
2. marca 2026 o 17:00 Čas čítania 1:03 Francúzsko je pripravené brániť spojencov pred Iránom. Hovorí o kolektívnej sebaobrane Francúzsko je pripravené brániť spojencov pred Iránom. Hovorí o kolektívnej sebaobrane
28. februára 2026 o 13:47 Čas čítania 0:28 Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Zahraničie
