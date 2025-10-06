Kategórie
Natália Mišániová
dnes 6. októbra 2025 o 8:42
Čas čítania 0:47

VIDEO: Zrútenie školy počas modlitieb si vyžiadalo najmenej 54 obetí. Záchranári stále hľadajú nezvestných

VIDEO: Zrútenie školy počas modlitieb si vyžiadalo najmenej 54 obetí. Záchranári stále hľadajú nezvestných
Zdroj: TASR/AP

Podľa odborníkov príčinou mohli byť nekvalitná výstavba a neoprávnené úpravy budovy.

Počet potvrdených obetí na životoch stúpol na najmenej 54 po tom, čo sa zrútila časť budovy moslimskej školy v Indonézii. Záchranári stále pátrajú po viac než desiatich nezvestných, uviedli zdroje záchranárov.

Časť viacposchodovej budovy na východe ostrova Jáva sa zrútila v pondelok (30. septembra) popoludní miestneho času, v čase, keď sa študenti zúčastňovali na modlitbách. Obeťami sú prevažne chlapci v tínedžerskom veku.

Dievčatá sa modlili v inej časti budovy a podarilo sa im uniknúť. Príčinu nešťastia vyšetrujú, no podľa odborníkov prvotné zistenia poukazujú na nekvalitnú výstavbu.

Záchranné práce sťažovala nestabilná konštrukcia, pretože vibrácie v jednej časti mohli spôsobiť ďalšie zrútenie v iných častiach budovy. Po uplynutí 72-hodinového obdobia, počas ktorého býva najväčšia šanca na prežitie, rodiny nezvestných súhlasili s použitím ťažkej techniky, píše AFP.

škola, Indonézia škola, Indonézia škola, Indonézia škola, Indonézia
Zobraziť galériu
(4)


Úrady očakávajú, že pátranie ukončia v priebehu pondelka. Nezvestných je stále 13 osôb.
Podľa dostupných informácií prechádzala časť budovy neoprávneným rozširovaním priestorov.

Indonézia
Zdroj: x.com/@theinformant_x
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: x.com/@theinformant_x
