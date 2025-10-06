Podľa odborníkov príčinou mohli byť nekvalitná výstavba a neoprávnené úpravy budovy.
Počet potvrdených obetí na životoch stúpol na najmenej 54 po tom, čo sa zrútila časť budovy moslimskej školy v Indonézii. Záchranári stále pátrajú po viac než desiatich nezvestných, uviedli zdroje záchranárov.
Časť viacposchodovej budovy na východe ostrova Jáva sa zrútila v pondelok (30. septembra) popoludní miestneho času, v čase, keď sa študenti zúčastňovali na modlitbách. Obeťami sú prevažne chlapci v tínedžerskom veku.
Dievčatá sa modlili v inej časti budovy a podarilo sa im uniknúť. Príčinu nešťastia vyšetrujú, no podľa odborníkov prvotné zistenia poukazujú na nekvalitnú výstavbu.
At least 65 students are presumed buried under the rubble after a multi-story Islamic boarding school building collapsed in Sidoarjo, East Java, Indonesia, while over 100 were gathered for afternoon prayers. One 13-year-old student has been confirmed dead, with 99 others…
Záchranné práce sťažovala nestabilná konštrukcia, pretože vibrácie v jednej časti mohli spôsobiť ďalšie zrútenie v iných častiach budovy. Po uplynutí 72-hodinového obdobia, počas ktorého býva najväčšia šanca na prežitie, rodiny nezvestných súhlasili s použitím ťažkej techniky, píše AFP.
Úrady očakávajú, že pátranie ukončia v priebehu pondelka. Nezvestných je stále 13 osôb.
Podľa dostupných informácií prechádzala časť budovy neoprávneným rozširovaním priestorov.