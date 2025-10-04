V Nemecku zomrel tretí človek na smrteľný bornavírus.
Nemecko čelí vážnemu zdravotnému problému. Tento rok evidujú už tretie úmrtie v dôsledku nákazy bornavírusom, ktorý spôsobuje smrteľný zápal mozgových blán. Odborníci upozorňujú, že vírus sa môže rozšíriť aj do ďalších európskych krajín vrátane štátov v strednom regióne, informoval portál Focus.
Najnovšou obeťou sa stal 57-ročný muž, ktorý zomrel v nemocnici v Regensburgu. Predchádzajúce dva prípady úmrtí zaznamenali úrady v Hornom Bavorsku. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva teraz skúma, kde sa pacienti nakazili a či sa v oblasti nevytvorilo nové ohnisko infekcie.
Riziko pre ľudí aj zvieratá
Bornavírus neohrozuje len ľudí, ale aj domáce a hospodárske zvieratá, najmä kone a ovce. Prenáša ho piskor obyčajný, drobný hlodavec podobný myši. Sám chorobe nepodlieha, no vírus šíri prostredníctvom moču, výkalov či slín. Infikované populácie piskorov už objavili nielen v Nemecku, ale aj v Rakúsku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku.
Najväčšie riziko u ľudí predstavuje zápal mozgových blán, ktorý má fatálne následky. U koní má nákaza takmer stopercentnú úmrtnosť, pri ovciach zomrie približne polovica infikovaných jedincov. Úrady preto varujú obyvateľov, aby s piskormi nemanipulovali a nebrali ich do rúk. Odporúčajú tiež odstrániť všetky možné zdroje potravy, napríklad granule pre psy či mačky alebo kompost.
Vedci pripomínajú, že riziko nákazy nesú aj exotické veverice, ktoré sa niekedy chovajú ako domáci miláčikovia. U bežných druhov veveríc sa však prítomnosť vírusu zatiaľ nepotvrdila.