Natália Mišániová TASR
dnes 5. októbra 2025 o 10:44
Čas čítania 0:56

Greta Thunberg opisuje kruté zaobchádzanie v Izraeli: Fyzické útoky, hlad a plošticami infikovaná cela

Kategória:
Zahraničie
Greta Thunberg opisuje kruté zaobchádzanie v Izraeli: Fyzické útoky, hlad a plošticami infikovaná cela
Zdroj: TASR/AP

Izrael tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že všetky práva zadržaných boli rešpektované.

Švédska klimatická aktivistka Greta Thunberg informovala úrady, že ju počas zadržania Izraelom po intervencii proti flotile humanitárnej pomoci smerujúcej do Gazy vystavovali tvrdému zaobchádzaniu. 

Údajne ju umiestnili v cele infikovanej plošticami, dostávala nedostatočné množstvo jedla a vody a nútili ju nosiť izraelskú vlajku, píše The Guardian. Iní zadržaní účastníci flotily uviedli, že Thunberg ťahali za vlasy a bili.

V e-maile, ktorý švédske ministerstvo zahraničných vecí zaslalo príbuzným Grety Thunbergovej, úradník ambasády, ktorý aktivistku navštívil, uviedol, že je držaná v „cele zamorenej plošticami“. Informoval tiež, že je dehydrovaná. „Nedostávala dostatok vody a jedla,“ napísal v správe.

Aktivisti boli zadržiavaní vo väznici Kciot, známej aj ako Ansar III. Ide o väznicu s maximálnym stupňom stráženia v Negevskej púšti, ktorá sa používa predovšetkým na väzobné stíhanie a väznenie palestínskych väzňov obvinených Izraelom z militantných alebo teroristických aktivít.

Izrael to popiera

Izraelská armáda zasiahla flotilu Global Sumud, ktorá sa pokúšala prelomiť blokádu Gazy, a zadržala všetkých účastníkov vrátane 437 aktivistov, poslancov a právnikov.

Advokáti flotily upozornili na porušovanie práv zadržaných, nedostatok vody, jedla, hygieny a obmedzený prístup k právnemu zástupcovi. Švédske úrady uviedli, že počas návštevy väznice mali Thunberg a ďalší zadržaní obmedzený prístup k základným potrebám. Zdôraznili potrebu zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a prístup k právnemu poradenstvu.

Izraelská ambasáda však tieto obvinenia odmietla a tvrdí, že všetci zadržaní mali prístup k jedlu, vode, hygienickým zariadeniam aj právnemu zastúpeniu, a že ich práva boli plne rešpektované.

Aktivisti, Európa, Izrael
Zdroj: TASR/AP
Greta Thunbergová Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/AP
