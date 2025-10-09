Kategórie
dnes 9. októbra 2025 o 19:00
Čas čítania 0:29

SHMÚ upozorňuje na vietor s rýchlosťou do 160 km/h. Hrozí silná víchrica

Slovensko
SHMÚ upozorňuje na vietor s rýchlosťou do 160 km/h. Hrozí silná víchrica
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Pozor si treba dať na horách v niektorých okresoch.

Na horách stredného Slovenska treba od piatka (10. 10.) počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín a Poprad. V polohách nad približne 1800 metrov sa môže vyskytnúť vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť 135 až 160 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 90 až 100 km/h, čo je silná víchrica.

Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Dolný Kubín, Námestovo, Martin a Žilina. V polohách nad pásmom lesa sa môže vyskytnúť vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica.

tatry
Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková
Správy z domova
Nové detaily k tragédii na Horehroní: Dopravná nehoda sa stala pri prebiehaní
dnes o 14:08
Nové detaily k tragédii na Horehroní: Dopravná nehoda sa stala pri prebiehaní
Informoval o tom riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva.
Kauza s vodičom Boltu: Podľa polície nešlo o únos, ale o problém s jazykovou bariérou
pred 2 hodinami
Kauza s vodičom Boltu: Podľa polície nešlo o únos, ale o problém s jazykovou bariérou
Šéf štátneho podniku dostal odmenu 42-tisíc eur. Minister dopravy ju odobril po zmene zmluvy
dnes o 17:18
Šéf štátneho podniku dostal odmenu 42-tisíc eur. Minister dopravy ju odobril po zmene zmluvy
Košičanka našla cez inzerát ukradnutý kočík jej dieťaťa. Na stretnutie so zlodejmi prišla spolu s políciou
dnes o 12:07
Košičanka našla cez inzerát ukradnutý kočík jej dieťaťa. Na stretnutie so zlodejmi prišla spolu s políciou
Fico chce otvoriť tému spaľovacích motorov. Premiér tvrdí, že ich zákaz musí prejsť revíziou
dnes o 13:37
Fico chce otvoriť tému spaľovacích motorov. Premiér tvrdí, že ich zákaz musí prejsť revíziou
Zdaňovanie práce na Slovensku bude rekordne vysoké. Budúci rok prekonáme priemer EÚ takmer o pätinu
pred 3 hodinami
Zdaňovanie práce na Slovensku bude rekordne vysoké. Budúci rok prekonáme priemer EÚ takmer o pätinu
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
