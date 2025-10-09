Opatrní by mali byť najmä turisti a horolezci.
Meteorológovia upozorňujú, že na severe Slovenska hrozí v piatok a v sobotu silná víchrica. SHMÚ zvýšil výstrahy na 2. stupeň v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad. Výstraha pred vetrom na horách platí od 10. októbra 17.00 do 11. októbra 6.00. Vietor môže dosahovať v nárazoch rýchlosť až 135 - 160 km/h.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pod.),“ informuje SHMÚ.
Výstraha prvého stupňa platí v okresoch Dolný Kubín, Martin, Žilina a Námestovo. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť miestami rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstraha platí od 10. októbra 10.00 h do 11. októbra 22.00 h.