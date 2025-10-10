Kategórie
dnes 10. októbra 2025 o 6:55
Čas čítania 0:57

Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Netanjahu ozrejmil detaily

Kategória:
Slovensko
Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Netanjahu ozrejmil detaily
Zdroj: Refresher

Súčasťou dohody je, že Hamas prepustí rukojemníkov do 72 hodín od stiahnutia izraelskej armády z Pásma Gazy.

Izraelský kabinet v noci na piatok schválil dohodu o zabezpečení prepustenia všetkých rukojemníkov a prímerí v Gaze, uvádza sa vo vyhlásení úradu premiéra Benjamina Netanjahua. 


Podľa agentúry Reuters izraelská vláda ratifikovaním prímeria s palestínskym militantným hnutím Hamas umožnila pozastavenie nepriateľských akcií v Gaze do 24 hodín a prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze - živých i mŕtvych - do ďalších 72 hodín po uplynutí tohto času.

Kabinet súhlasil s dohodou v piatok skoro ráno miestneho času, teda približne 24 hodín po tom, čo sprostredkovatelia oznámili dohodu o prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov v prvej fáze iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vyše dvojročnej vojny v Gaze.


Podľa agentúry AP izraelský kabinet schválil „rámec“ dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Gaze. Schválenie je kľúčovým krokom k implementácii prímeria a výmeny rukojemníkov za palestínskych väzňov. Stručné vyhlásenie Netanjahuovho úradu sa podľa AP zameralo na prepustenie rukojemníkov a nespomenulo žiadne ďalšie časti Trumpovho plánu na ukončenie vojny. Prvá fáza dohody sa vzťahuje na prepustenie rukojemníkov a stiahnutie izraelských jednotiek v Gaze za stanovenú líniu, píše agentúra DPA.
„Vláda práve schválila rámec pre prepustenie všetkých rukojemníkov – živých aj zosnulých,“ uvádza sa v príspevku Netanjahua na platforme X.


Medzitým izraelská armáda podnikla v Gaze ďalšie útoky vrátane jedného, ​​pri ktorom údajne zostali pod troskami uväznené viac než tri desiatky ľudí.


Trump predtým potvrdil svoj zámer, že v nedeľu odcestuje do Egypta na „oficiálne podpísanie“ mierovej dohody, uvádza stanica Sky News.

Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy) Správy zo sveta
