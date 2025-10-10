Na Slovensku prebehne skúška sirén.
Dnes 10. októbra 2025 o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom. Na zvyšných elektronických sirénach bude vykonaná tichá technická skúška.
„Preskúšanie sirén sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva,“ informuje Ministerstvo vnútra SR na webe.
