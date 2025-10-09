Kategórie
Domov
TASR
dnes 9. októbra 2025 o 17:23
Čas čítania 0:23

AKTUALIZOVANÉ: Pri Prievidzi spadlo malé motorové lietadlo. Pád neprežila jedna osoba

AKTUALIZOVANÉ: Pri Prievidzi spadlo malé motorové lietadlo. Pád neprežila jedna osoba
Zdroj: Refresher

Na mieste pádu lietadla sú hasiči.

Pád malého motorového lietadla vo štvrtok popoludní v katastri Bystričian v okrese Prievidza neprežila jedna osoba. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.


Osobu našli bez známok života v troskách lietadla. „Zásah naďalej prebieha. Príslušníci HaZZ požiar lokalizovali a pomocou jedného hasebného prúdu ho likvidujú,“ povedal Petrík.


Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ z Prievidze, asistujú im členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany a Lehota pod Vtáčnikom. Na miesto vyslali i posádku leteckých záchranárov.
Hasiči spresnili, že do lesného porastu spadlo lietadlo typu WT9 Dynamic.

HASICSKE AUTO, HASICI
Zdroj: TASR / Pavol Zachar
