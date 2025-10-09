Verejnosť rozhodne v online hlasovaní do 31. októbra.
Od 1. októbra môžu pacienti aj verejnosť hlasovať za svojho obľúbeného farmaceuta v ankete Lekárnik roka 2025. O titul sa uchádza desať finalistov, ktorých vybrala odborná porota zložená z osobností zdravotníctva, farmácie a zástupcov pacientov.
Hlasovanie prebieha do 31. októbra prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke organizátora. Farmaceut s najväčšou podporou získa Cenu verejnosti. Víťazi oboch kategórií budú známi 5. novembra 2025 počas slávnostného galavečera v Bratislave.
Nominovaní lekárnici:
- PharmDr. Júlia Chomistová, Trnava
- Mgr. Monika Čepcová, Nitra
- PharmDr. Martin Bukviar, Kozárovce
- PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD., Komárno
- Mgr. Martina Korintušová, Dobšiná
- PharmDr. Pavel Petrovič, Bratislava
- PharmDr. Pavlína Kočišová, Vyšné Hágy
- Mgr. Andrea Ťažká, Lučenec
- PharmDr. Igor Minarovič, PhD., Turzovka
- PharmDr. Zuzana Vaňková, Bratislava
