Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
redakcia
dnes 10. októbra 2025 o 8:47
Čas čítania 0:56

Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Zdroj: PxHere, Unsplash/Ömürden Cengiz

Maximálnu dávku získa ten, kto zarába aspoň 3 048 eur v hrubom alebo si dobre nastaví dobrovoľné nemocenské poistenie.

Rodičia, ktorí očakávajú dieťa, môžu počas materskej získať maximálnu dávku vo výške až 2 329,90 eura mesačne. Aby na ňu mali nárok, musia spĺňať jednu z dvoch podmienok: mať hrubý mesačný príjem minimálne 3 048 eur alebo si platiť dobrovoľné nemocenské poistenie v dostatočnej výške aspoň 26 týždňov pred nástupom na materskú. Tá sa počíta ako 75 % z vymeriavacieho základu, ktorý je u zamestnancov zvyčajne ich hrubá mzda, informuje Finsider.

Ak si rodič neplatí dobrovoľné poistenie a nezarába dostatočne veľa, môže využiť kombináciu – napríklad zarábať 1 500 eur a k tomu si určiť dobrovoľný vymeriavací základ vo výške 1 548 eur. Mesačne však na odvodoch zaplatí viac ako 500 eur a celková suma za šesť a pol mesiaca dosiahne vyše 3 300 eur. Výhodnejšou možnosťou je situácia, keď je budúca matka na rizikovom tehotenstve a lekár ju pošle na PN. Počas PN totiž poistenie platí štát, no matka si zachová nárok na maximálnu dávku.

V roku 2025 dosiahne maximálna materská takmer 19 500 eur za celé obdobie jej poberania, ktoré spravidla trvá 34 týždňov. Rodičia, ktorí si chcú finančne polepšiť, by preto mali plánovať vopred – ideálne aspoň pol roka pred nástupom na materskú. Najjednoduchšou cestou k maximálnej dávke je nájsť si dobre platenú prácu. V prípade dobrovoľného poistenia však platí, že aj vyšší vstupný náklad sa napokon môže vyplatiť – čistý zisk môže dosiahnuť viac ako 16-tisíc eur.

Prečítaj si aj tieto články:

20. septembra 2025 o 9:59 Čas čítania 0:40 Moskva popiera, že ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Krajina kvôli tomu aktivovala článok 4 zmluvy o NATO Moskva popiera, že ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Krajina kvôli tomu aktivovala článok 4 zmluvy o NATO
17. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:34 Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
10. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 3:01 Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Pôrod
Zdroj: Wikimedia/Gilberto Santa Rosa
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: PxHere, Unsplash/Ömürden Cengiz
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:03
SHMÚ zvyšuje výstrahy na 2. stupeň. Niektoré časti Slovenska zasiahne silná víchrica
SHMÚ zvyšuje výstrahy na 2. stupeň. Niektoré časti Slovenska zasiahne silná víchrica
pred 2 dňami
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
dnes o 05:41
Dnes budeš na Slovensku počuť sirény. Nie je však dôvod na obavy
Dnes budeš na Slovensku počuť sirény. Nie je však dôvod na obavy
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 09:08
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nepojazdné autá kúpiš len za 500 eur
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nepojazdné autá kúpiš len za 500 eur
pred 2 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 10:37
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
včera o 15:03
SHMÚ zvyšuje výstrahy na 2. stupeň. Niektoré časti Slovenska zasiahne silná víchrica
SHMÚ zvyšuje výstrahy na 2. stupeň. Niektoré časti Slovenska zasiahne silná víchrica
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 2 dňami
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
pred 2 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
3. 10. 2025 14:29
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
4. 10. 2025 18:22
V Európe sa šíri smrteľný vírus, ktorý prenášajú zvieratá. V Nemecku zomreli traja ľudia
V Európe sa šíri smrteľný vírus, ktorý prenášajú zvieratá. V Nemecku zomreli traja ľudia
Lifestyle news
Koniec „vegánskych burgrov“: Europarlament podporil zákaz mäsových názvov pre rastlinné produkty pred 12 minútami
Louis Tomlison prehovoril o smrti Liama Paynea aj o budúcnosti One Direction. O tragédii sa mal dozvedieť od Nialla pred hodinou
Legendárny komik je späť. Rowan Atkinson nás rozosmeje počas Vianoc v novom sviatočnom filme pred hodinou
Kylie Jenner a Charli XCX uvidíme spolu vo filme. Spolu si zahrajú v novinke, ktorú inšpirovala brat speváčka pred 2 hodinami
Drake prehral súd. Sudkyňa zamietla jeho žalobu pre Kendrickovu skladbu „Not Like Us“ pred 3 hodinami
Svojich rodičov zabila sekerou: Nevyriešený prípad Lizzie Borden rozoberú v obľúbenej netflixovej sérii Monštrum včera o 19:41
Pil C kritizuje výsledky Cien SOZA: Výherná skladba od Adama Ďuricu podľa neho nesiaha na úspech tracku NENI STRE$S včera o 18:22
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“ včera o 17:23
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun včera o 15:41
Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“ včera o 14:52
Slovensko Všetko
Prezident Pellegrini chce zo Slovenska gigafabriku pre umelú inteligenciu. Prezradil svoje plány
pred 20 minútami
Prezident Pellegrini chce zo Slovenska gigafabriku pre umelú inteligenciu. Prezradil svoje plány
Slovensko potrebuje realizovať zmeny omnoho rýchlejšie, ako sme to robili doteraz.
Na Slovensku udrie extrémny vietor až 160 km/h. V týchto oblastiach hrozí nebezpečenstvo
pred hodinou
Na Slovensku udrie extrémny vietor až 160 km/h. V týchto oblastiach hrozí nebezpečenstvo
V meste na severe Slovenska videli medveďa. Okamžite vydali bezpečnostné opatrenia
pred hodinou
V meste na severe Slovenska videli medveďa. Okamžite vydali bezpečnostné opatrenia
Kauza s vodičom Boltu: Podľa polície nešlo o únos, ale o problém s jazykovou bariérou
včera o 20:20
Kauza s vodičom Boltu: Podľa polície nešlo o únos, ale o problém s jazykovou bariérou
Zdaňovanie práce na Slovensku bude rekordne vysoké. Budúci rok prekonáme priemer EÚ takmer o pätinu
včera o 19:46
Zdaňovanie práce na Slovensku bude rekordne vysoké. Budúci rok prekonáme priemer EÚ takmer o pätinu
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
pred 3 hodinami
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Zahraničie Všetko
Cybertrucku po náraze zlyhalo otváranie dverí, uväznení študenti zomreli. Rodičia teraz žalujú Teslu
pred 3 dňami
Cybertrucku po náraze zlyhalo otváranie dverí, uväznení študenti zomreli. Rodičia teraz žalujú Teslu
včera o 15:48
Súd žiada vydanie Babiša na trestné stíhanie. O jeho imunite rozhodne poslanecká snemovňa
pred 3 dňami
VIDEO: Svetelná šou v Číne sa skončila katastrofou. Z neba padali horiace trosky dronov priamo na divákov
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
včera o 16:33
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
Novinka začne platiť od 1. januára 2026.
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
pred 2 dňami
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
pred 2 dňami
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
pred 3 dňami
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
pred 3 dňami
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia