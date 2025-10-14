Kategórie
Katarina Jánošíková TASR
dnes 14. októbra 2025 o 14:01
Čas čítania 1:18

Travičke Terézii Gyönyörovej skrátili 25-ročný trest. O tri mesiace má byť na slobode

Travičke Terézii Gyönyörovej skrátili 25-ročný trest. O tri mesiace má byť na slobode
Zdroj: TASR/Ondrej Hercegh

Škodu, ktorú spôsobila, vyčíslili na 150 000 eur.

Dôchodkyňa Terézia Gyönyörová zo Šiah (okres Levice) dostala za viaceré pokusy o ublíženie na zdraví troch osôb a podvody úhrnný 2,5-ročný trest väzenia. Najvyšší súd (NS) SR v utorok upravil právnu kvalifikáciu a preto aj výrazne zmiernil pôvodne uložený 25-ročný trest väzenia. Rozsudok je právoplatný.


Keďže si odsúdená odpykala viac ako dva roky vo väzení, zostáva jej vykonať už len zvyšný trojmesačný trest. Predseda senátu NS Peter Paluda na utorkovom verejnom zasadnutí informoval, že súd neprijme rozhodnutie o dodaní Gyönyörovej do výkonu trestu, pretože očakáva, že si odsúdená podá žiadosť o podmienečné prepustenie.

Zmena kvalifikácie

Gyönyörová je vinná z pokračovacieho prečinu podvodu, pričom spôsobená škoda skutkami medzi rokmi 2010 a 2015 vyčíslili na takmer 150 000 eur. Tiež z pokračovacieho prečinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Má tiež povinnosť nahradiť viacerým poškodeným škodu.

„Z vykonaného dokazovania nevyplynulo, že by mali poškodené nafingovať spáchanie skutkov na obžalovanú ako svoju dlžníčku, keďže je zrejmé, že v prípade odsúdenia by im takmer s určitosťou dlžné sumy peňazí nevrátila,“ zdôraznil Paluda v súvislosti so skutkami, ktoré sa týkajú pokusov o ublíženie na zdraví. Súd vychádzal podľa jeho slov pri posudzovaní skutkového stavu z výpovedí poškodených a svedkov.

9. októbra 2025 o 16:33 Čas čítania 1:37 NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %


Pôvodne dostala Gyönyörová 25-ročný trest väzenia, keďže pokusy o ublíženie na zdraví boli kvalifikované ako pokusy o úkladnú vraždu. Dovolací súd však v januári 2025 zrušil rozsudok z novembra 2022 a NS SR prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Namietal nedostatočné vysporiadanie sa s odvolacími námietkami obžalovanej a nesprávne právne posúdenie skutku.


Podľa obžaloby sa mala Gyönyörová snažiť tri svoje veriteľky otráviť jedom atropín. „Keďže sa u poškodených vykonanými vyšetreniami nepotvrdila prítomnosť látky atropín, odvolací súd odsúdenie obžalovanej nezaložil na dôkaze týkajúcom sa zaistenej šálky. Odvolací súd skutkovú vetu upravil tak, že namiesto látky obsahujúcej atropín v skutku uviedol bližšie nezistenú látku,“ podotkol Paluda.


Gyönyörová nebola na utorkovom verejnom zasadnutí osobne prítomná. V minulosti všetky obvinenia voči jej osobe odmietla. Jej obhajkyňa utorkové rozhodnutie súdu pre médiá nekomentovala.

1. februára 2025 o 19:00 Čas čítania 13:55 Išli sme po stopách travičky Terezy zo Šiah: Seniorka mala otráviť najmenej troch ľudí, aby im nemusela vrátiť dlhy
3. októbra 2025 o 19:12 Čas čítania 1:10 Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
14. októbra 2025 o 13:16 Čas čítania 0:34 Dvaja Slováci prevádzali ľudí z Ukrajiny. Hrozí im 10 rokov väzenia
Terézia Gyönyörová
Zdroj: TASR/Ondrej Hercegh
