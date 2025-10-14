Mužov zadržali v obci pri Sobranciach.
Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP) Prezídia Policajného zboru zadržala 10. októbra v obci Petrovce v okrese Sobrance v súvislosti s nelegálnym prevádzačstvom jednu podozrivú osobu.
Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová. Vyšetrovateľ následne obvinil dvoch mužov, občanov Slovenskej republiky, zo zločinu prevádzačstva spáchaného formou spolupáchateľstva.
„Podľa zistení vyšetrovateľa obvinení muži mali 9. októbra 2025 pomáhať trom osobám, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky ani osobami s trvalým pobytom na území Slovenska, pri nedovolenom prekročení štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou,“ uviedla hovorkyňa s tým, že za svoju činnosť mali získať finančnú odplatu v presne nezistenej výške.
Po zadržaní prvej podozrivej osoby polícia stotožnila a následne zadržala aj druhého podozrivého. Dvojicu mužov umiestnili do väzby. V prípade dokázania viny obom obvineným hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov.