Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Katarina Jánošíková
dnes 14. októbra 2025 o 13:16
Čas čítania 0:34

Dvaja Slováci prevádzali ľudí z Ukrajiny. Hrozí im 10 rokov väzenia

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Dvaja Slováci prevádzali ľudí z Ukrajiny. Hrozí im 10 rokov väzenia
Zdroj: Google Maps

Mužov zadržali v obci pri Sobranciach.

Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP) Prezídia Policajného zboru zadržala 10. októbra v obci Petrovce v okrese Sobrance v súvislosti s nelegálnym prevádzačstvom jednu podozrivú osobu.

Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová. Vyšetrovateľ následne obvinil dvoch mužov, občanov Slovenskej republiky, zo zločinu prevádzačstva spáchaného formou spolupáchateľstva.


„Podľa zistení vyšetrovateľa obvinení muži mali 9. októbra 2025 pomáhať trom osobám, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky ani osobami s trvalým pobytom na území Slovenska, pri nedovolenom prekročení štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou,“ uviedla hovorkyňa s tým, že za svoju činnosť mali získať finančnú odplatu v presne nezistenej výške.

Po zadržaní prvej podozrivej osoby polícia stotožnila a následne zadržala aj druhého podozrivého. Dvojicu mužov umiestnili do väzby. V prípade dokázania viny obom obvineným hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov.

8. októbra 2025 o 13:00 Čas čítania 4:51 Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
13. októbra 2025 o 17:43 Čas čítania 0:19 Tragická udalosť v Petržalke: 71-ročný muž spadol z balkóna Tragická udalosť v Petržalke: 71-ročný muž spadol z balkóna
13. októbra 2025 o 17:04 Čas čítania 0:37 Slovenská sporiteľňa varuje pred novým druhom podvodu. Daj pozor na falošných pracovníkov Slovenská sporiteľňa varuje pred novým druhom podvodu. Daj pozor na falošných pracovníkov
Ivan Koribanič HRANICA
Zdroj: Ivan Koribanič
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Hranice Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Google Maps
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 11:50
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
dnes o 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
dnes o 14:46
Slovensko pripravuje občanov na krízovú situáciu. Zverejnili dôležitú príručku
Slovensko pripravuje občanov na krízovú situáciu. Zverejnili dôležitú príručku
pred hodinou
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
pred 3 hodinami
Žena opustila liečebný ústav vo Vysokých Tatrách. Mohla šíriť nákazlivú chorobu
Žena opustila liečebný ústav vo Vysokých Tatrách. Mohla šíriť nákazlivú chorobu
pred 2 hodinami
Slovák v lotérii netrafil ani jedno číslo. Napriek tomu vyhral 100 000 eur
Slovák v lotérii netrafil ani jedno číslo. Napriek tomu vyhral 100 000 eur
dnes o 11:50
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
dnes o 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány
Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány
včera o 10:54
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
dnes o 08:07
AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca
AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca
včera o 06:30
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
8. 10. 2025 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
8. 10. 2025 9:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
7. 10. 2025 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
10. 10. 2025 12:12
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
pred 2 dňami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
8. 10. 2025 7:59
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Lifestyle news
AKTUÁLNE: Vo veku 51 rokov zomrel legendárny R&B spevák D'Angelo pred 34 minútami
Jovinečko a Bergino spúšťajú vlastnú live šou. Avizujú, že ich vystúpenie bude kontroverzné pred 2 hodinami
Najmladšiu dcéru Brucea Willisa šikanovali kvôli vzhľadu. Dnes je za podobnosť s otcom vďačná pred 3 hodinami
Miška z Love Islandu prehovorila po nečakanom odchode zo šou. S Honzom sa chce stretnúť pred 3 hodinami
VIDEO: Bolek Polívka skolaboval počas vystúpenia. Príčinou bola mŕtvica dnes o 14:53
Úprimná spoveď Belly Hadid: Roky bojuje s úzkosťami a depresiami dnes o 14:04
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série dnes o 14:02
Karlos a Lela Vémolovci prežívajú ťažké obdobie. Ich syn musel podstúpiť náročnú operáciu dnes o 13:16
Slovensko Všetko
Slovensko pripravuje občanov na krízovú situáciu. Zverejnili dôležitú príručku
dnes o 14:46
Slovensko pripravuje občanov na krízovú situáciu. Zverejnili dôležitú príručku
Na Slovensku by sa v krytoch civilnej obrany mohol schovať len každý 25. človek.
Slovák v lotérii netrafil ani jedno číslo. Napriek tomu vyhral 100 000 eur
pred 2 hodinami
Slovák v lotérii netrafil ani jedno číslo. Napriek tomu vyhral 100 000 eur
Travičke Terézii Gyönyörovej skrátili 25-ročný trest. O tri mesiace má byť na slobode
dnes o 14:01
Travičke Terézii Gyönyörovej skrátili 25-ročný trest. O tri mesiace má byť na slobode
AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca
dnes o 08:07
AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
dnes o 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
pred hodinou
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Zahraničie Všetko
Rusi zasiahli kamióny OSN. Niesli humanitárnu pomoc pre Ukrajinu
pred 3 hodinami
Rusi zasiahli kamióny OSN. Niesli humanitárnu pomoc pre Ukrajinu
pred 2 dňami
VIDEO: Estónske úrady zverejnili zábery ruských ozbrojencov na hranici. Cestu cez ruské územie uzavreli
pred 2 dňami
Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
9. 10. 2025 16:33
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
Novinka začne platiť od 1. januára 2026.
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
8. 10. 2025 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
8. 10. 2025 13:00
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
7. 10. 2025 11:19
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
7. 10. 2025 6:30
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia