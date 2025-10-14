Na mieste zasahuje polícia.
Na Nobelovej ulici v Bratislave od neskorých večerných hodín zasahujú policajti. Podľa dostupných informácií tam v jednom bytovom dome našli mŕtve telo novorodenca, informuje portál Noviny.sk. Telo malého chlapca sa nachádzalo v práčke.
„Policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony v súvislosti s nálezom tela novorodenca bez známok života, ktoré bolo nájdené v priestoroch jedného z bytov obytného domu na Nobelovej ulici v Bratislave,“ informovala polícia.
K novorodencovi sa policajti dostali vďaka podozreniu lekárov, ktorým sa pri hospitalizovaní nezdal stav matky, kvôli čomu upozornili políciu.
Policajti medzičasom zadržali otca, ktorý je podľa zistení tvnoviny podozrivý v súvislosti s trestným činom „vraždy novonarodeného dieťaťa matkou“.