Katarina Jánošíková
dnes 14. októbra 2025 o 8:07
Čas čítania 0:27

AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca

Kategória:
Slovensko
AKTUALIZOVANÉ: V Bratislave našli telo novorodenca, ležalo v práčke. Polícia zadržala otca
Na mieste zasahuje polícia.

Na Nobelovej ulici v Bratislave od neskorých večerných hodín zasahujú policajti. Podľa dostupných informácií tam v jednom bytovom dome našli mŕtve telo novorodenca, informuje portál Noviny.sk. Telo malého chlapca sa nachádzalo v práčke.

„Policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony v súvislosti s nálezom tela novorodenca bez známok života, ktoré bolo nájdené v priestoroch jedného z bytov obytného domu na Nobelovej ulici v Bratislave,“ informovala polícia.

K novorodencovi sa policajti dostali vďaka podozreniu lekárov, ktorým sa pri hospitalizovaní nezdal stav matky, kvôli čomu upozornili políciu.

Policajti medzičasom zadržali otca, ktorý je podľa zistení tvnoviny podozrivý v súvislosti s trestným činom „vraždy novonarodeného dieťaťa matkou“.

14. októbra 2025 o 7:20 Čas čítania 1:18 Pri veľkej vlakovej nehode sa zranila aj tehotná žena. Všetci pacienti prežili
13. októbra 2025 o 11:22 Čas čítania 0:46 AKTUÁLNE: V okrese Rožňava došlo k zrážke dvoch rýchlikov. Hlásia desiatky zranených
13. októbra 2025 o 12:11 Čas čítania 0:22 Tragédia v Bratislave: Pod Mostom SNP našli nehybné telo muža

Domov
Zdieľať
Diskusia