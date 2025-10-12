Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 12. októbra 2025 o 9:22
Čas čítania 0:51

Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány

Kategória:
Zahraničie
Európske krajiny sa pripravujú na inváziu zo strany Ruska. Pobaltie chystá evakuačné plány
Zdroj: TASR/AP

Pobaltské štáty pripravujú evakuačné plány pre prípad ruskej agresie.

  • Litva, Lotyšsko a Estónsko pripravujú evakuačné plány pre prípad možného útoku zo strany Ruska. Informuje o tom poľský portál Gazeta.pl, upozornila na to TV Nova.
  • Podľa poľského denníka sa opatrenia týkajú najmä oblastí v blízkosti hraníc s Ruskom a Bieloruskom.
  • Ako informovala litovská verejnoprávna televízia LRT, práce na plánoch sa začali už počas tohto leta.
  • Bezpečnostné zložky teraz rátajú s viacerými scenármi: od sabotáží infraštruktúry či nepokojov vyvolaných dezinformačnými kampaňami až po prípadnú ozbrojenú inváziu.

Citát: „Musíme byť pripravení na útok v plnom rozsahu aj na hybridné operácie,“ povedal šéf litovskej záchrannej služby Renatas Požela pre tamojšie médiá.

Širší kontext: V najhoršom scenári by sa podľa týchto plánov mohla evakuácia dotknúť stoviek tisíc ľudí. Pobaltské štáty upozorňujú, že vzhľadom na rovinatý terén by sa ruské jednotky mohli pohybovať rýchlo. Evakuačné opatrenia preto zvažuje aj hlavné mesto Litvy – Vilnius. Lotyšsko odhaduje, že v prípade ozbrojeného konfliktu by mohlo svoje domovy opustiť až 30 % obyvateľov.

K prípravám dochádza v čase, keď Pobaltie čelí rastúcemu počtu ruských provokácií. Podľa estónskeho ministerstva obrany narušili ruské vojenské lietadlá estónsky vzdušný priestor osemkrát od roku 2022, pričom štyri prípady zaznamenali len v tomto roku. Na situáciu upozornila aj americká televízia ABC News, ktorá pripomína, že napätie v regióne sa neustále zvyšuje.

putin
Zdroj: TASR/AP
Súvisiace témy:
NATO Rusko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP
