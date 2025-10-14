Kategórie
Katarina Jánošíková TASR
dnes 14. októbra 2025 o 19:02
Čas čítania 0:46

Česko zažíva najhoršiu epidémiu vírusovej hepatitídy tohto storočia. Na následky ochorenia zomrelo 21 ľudí

Kategória:
Zahraničie
Česko zažíva najhoršiu epidémiu vírusovej hepatitídy tohto storočia. Na následky ochorenia zomrelo 21 ľudí
Zdroj: TASR / Roman Hanc

K 13. októbru 2025 bolo hlásených 826 prípadov, z toho 147 u detí.

Aktuálna epidémia vírusovej hepatitídy typu A v Česku je podľa údajov českého Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) najhoršia od roku 1996. Kritická situácia je najmä v hlavnom meste, kde podľa hygienickej stanice už na následky ochorenia zomrelo desať ľudí.

Stanica to uviedla v utorok na sociálnej sieti X. „K 13. októbru 2025 bolo hlásených 826 prípadov, z toho 147 u detí. Ochorenie si, bohužiaľ, vyžiadalo desať životov. Dôsledná hygiena a očkovanie zostávajú najúčinnejšou ochranou,“ uviedli pražskí hygienici.

Tento rok už 21 obetí

SZÚ na svojom webe pripomenul, že už vlaňajšie dáta, keď sa žltačkou nakazilo 636 ľudí a zomreli na ňu dve osoby, ukazovali na to, že sa infekcia postupne šíri naprieč celou republikou.  V tomto roku sa počty nakazených výrazne zvýšili. Do 5. októbra sa v rámci celej ČR nakazilo 1 842 ľudí a v súvislosti so žltačkou už tento rok zomrelo najmenej 21 osôb.

Takmer polovica všetkých nakazených je z Prahy. Ústav pripomenul, že infekcia býva označovaná aj ako choroba špinavých rúk, pretože k jej šíreniu významne prispieva nedodržiavanie základných hygienických návykov. Vírus sa prenáša aj znečistenou vodou. Okrem očkovania je súčasťou prevencie zvyšovanie a dodržiavanie osobnej hygieny.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR / Roman Hanc
Choroby Správy zo sveta
