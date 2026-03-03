Spôsobiť nehodu je stresujúce, no správne zvolený postup vám ušetrí stovky eur.
Ak máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP), väčšina škôd sa rieši prostredníctvom poisťovne. Poškodený si nárok na náhradu uplatní priamo voči vašej poisťovni – a to buď telefonicky, online, alebo cez mobilnú aplikáciu. Poisťovňa následne vypočíta opravu a rozhodne o ďalšom postupe.
Ak sa dohodnete na priamej platbe za opravu medzi stranami, odporúča sa zabezpečiť to písomne, aby sa predišlo budúcim nedorozumeniam.
Hrozí aj pokuta
Pri menej vážnych porušeniach ide o priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, pri ktorých môže byť uložená pokuta až do výšky niekoľko stoviek eur. Ak vznikne z nehody zranenie alebo vážnejšie následky, hrozia aj sprísnené sankcie vrátane zákazu viesť vozidlo či trestu odňatia slobody podľa Trestného zákona.
Na záver: ak spôsobíte škodu, riešte ju bez odkladu. Zostaňte na mieste, všetko si riadne zdokumentujte, vymieňajte si údaje a vyplňte tlačivo o nehode. Vo väčšine prípadov potom škodu prevezme poisťovňa. Zodpovedný prístup je však nielen zákonnou povinnosťou, ale aj najlepšou prevenciou pred pokutami, spormi či zdĺhavým riešením škody.