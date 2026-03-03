Hlavné témy
Katarína Jánošíková
včera 3. marca 2026 o 18:20
Čas čítania 0:38

Nabúrali ste? Kedy treba nahlásiť poistnú udalosť a kedy naopak nie? V tomto prípade hrozí aj pokuta

Nabúrali ste? Kedy treba nahlásiť poistnú udalosť a kedy naopak nie? V tomto prípade hrozí aj pokuta
Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Spôsobiť nehodu je stresujúce, no správne zvolený postup vám ušetrí stovky eur.

Ak máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP), väčšina škôd sa rieši prostredníctvom poisťovne. Poškodený si nárok na náhradu uplatní priamo voči vašej poisťovni – a to buď telefonicky, online, alebo cez mobilnú aplikáciu. Poisťovňa následne vypočíta opravu a rozhodne o ďalšom postupe.

Ak sa dohodnete na priamej platbe za opravu medzi stranami, odporúča sa zabezpečiť to písomne, aby sa predišlo budúcim nedorozumeniam.

Hrozí aj pokuta

Pri menej vážnych porušeniach ide o priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, pri ktorých môže byť uložená pokuta až do výšky niekoľko stoviek eur. Ak vznikne z nehody zranenie alebo vážnejšie následky, hrozia aj sprísnené sankcie vrátane zákazu viesť vozidlo či trestu odňatia slobody podľa Trestného zákona.

Na záver: ak spôsobíte škodu, riešte ju bez odkladu. Zostaňte na mieste, všetko si riadne zdokumentujte, vymieňajte si údaje a vyplňte tlačivo o nehode. Vo väčšine prípadov potom škodu prevezme poisťovňa. Zodpovedný prístup je však nielen zákonnou povinnosťou, ale aj najlepšou prevenciou pred pokutami, spormi či zdĺhavým riešením škody.

Nehoda na Sabinovskej ulici v Prešove.
Nehoda na Sabinovskej ulici v Prešove. Zdroj: FB/Polícia SR – Prešovský kraj
