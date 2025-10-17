V Bratislave uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči musia využiť obchádzku

Cez víkend bude tunel Sitina v noci uzavretý.
Počas nadchádzajúceho víkendu bude uzavretý bratislavský tunel Sitina. Obmedzenie potrvá vždy od 22.00 h do rána nasledujúceho dňa. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Tunel Sitina bude uzavretý iba na noc, a to z piatka (17. 10.) na sobotu (18. 10.) a tiež zo soboty na nedeľu (19. 10.). Doprava bude počas uzávery vedená cez mestské komunikácie,“ priblížili. Uviedli, že NDS pokračuje v pravidelnom servise diaľničných tunelov.
