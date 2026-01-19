Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
včera 19. januára 2026 o 16:55
Čas čítania 0:39

Obľúbené lyžiarske stredisko na Liptove zatvorili. Majiteľ ho ponúka na predaj

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Obľúbené lyžiarske stredisko na Liptove zatvorili. Majiteľ ho ponúka na predaj
Zdroj: Facebook/ SKI Centrum Bačova roveň***

Areál, kde sa v minulosti konali aj majstrovstvá Slovenska, sa stal súčasťou reštrukturalizácie po útlme baníctva a čaká na nového investora.

Obľúbené lyžiarske stredisko Bačova Roveň vo Vyšnej Boci je túto zimnú sezónu zatvorené a jeho majiteľ ho ponúka na predaj. Na svahoch, kde sa v minulosti jazdili aj majstrovstvá Slovenska, sa už tento rok nelyžuje, informuje o tom MY Liptov.

Areál sa predáva ako celok

Stredisko patrí k Hotelu Barbora a vlastní ho spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza. Tá po ukončení ťažby uhlia postupne zatvára a likviduje svoje prevádzky, keďže rekreačné zariadenia už pre znížený počet zamestnancov nepotrebuje.

Areál sa predáva ako celok, so zasnežovacím systémom, ratrakmi, vlekmi aj kompletným technickým vybavením. Tvoria ho tri zjazdovky rôznej náročnosti s celkovou dĺžkou približne tri kilometre a kapacitou okolo 1 800 lyžiarov za hodinu. V minulosti bol areál certifikovaný aj na organizovanie medzinárodných pretekov.

Hoci klimatické zmeny ohrozujú viaceré lyžiarske strediská na Slovensku, Bačova Roveň má vďaka vyššej nadmorskej výške stále šancu na ďalšie fungovanie. Jej budúcnosť však bude závisieť od toho, či sa nájde nový majiteľ ochotný investovať do ďalšej prevádzky a rozvoja strediska.

19. januára 2026 o 9:42 Čas čítania 0:38 Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 € Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
19. januára 2026 o 9:05 Čas čítania 0:46 V týchto okresoch vydali výstrahy pred extrémne nízkymi teplotami. Dnes udrú teploty až -19 stupňov Celzia V týchto okresoch vydali výstrahy pred extrémne nízkymi teplotami. Dnes udrú teploty až -19 stupňov Celzia
19. januára 2026 o 8:27 Čas čítania 0:12 Ministerstvo vnútra hlási výpadok služieb: Dnes si doklady nevybavíš na žiadnom úrade Ministerstvo vnútra hlási výpadok služieb: Dnes si doklady nevybavíš na žiadnom úrade
lyžiarske stredisko
Zdroj: SKI Centrum Bačova roveň***/ facebook
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
1
pred 3 dňami
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
včera o 12:20
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
1
včera o 13:38
Siahnu si Slováci hlbšie do vrecka? Mesačný poplatok za ŠPZ je v hre
Siahnu si Slováci hlbšie do vrecka? Mesačný poplatok za ŠPZ je v hre
včera o 16:55
Obľúbené lyžiarske stredisko na Liptove zatvorili. Majiteľ ho ponúka na predaj
Obľúbené lyžiarske stredisko na Liptove zatvorili. Majiteľ ho ponúka na predaj
pred 2 dňami
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
1
pred 3 dňami
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
13. 1. 2026 13:54
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
včera o 09:42
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne „ruská zima“. Teploty miestami klesnú až na −22 °C
Slovensko zasiahne „ruská zima“. Teploty miestami klesnú až na −22 °C
pred 2 dňami
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
1
15. 1. 2026 19:20
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
1
pred 3 dňami
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
1
12. 1. 2026 10:34
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Lifestyle news
VIDEO: Netflix predstavil trailer k dokumentu o skupine Take That. Ich vrchol bol začiatkom konca
včera o 16:07
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
včera o 15:18
Rockstar zrejme umožní ťažko chorému fanúšikovi zahrať si GTA 6 ešte pred oficiálnym vydaním. Nemusel by sa ho totiž dožiť
včera o 14:32
Super Bowl sa blíži a Bad Bunny láme rekordy. Svojím trailerom na Halftime Show prekonal aj Rihannu
včera o 13:49
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
včera o 13:09
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
včera o 12:18
Film Slúžka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
včera o 11:24
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude divoký
včera o 10:36
Dnes je najdepresívnejší deň v roku: Prečo práve pondelok a ako história Blue Monday vznikla?
včera o 09:48
Marty Supreme sa stal najúspešnejším titulom štúdia A24. Prsty v tom má aj Timothée Chalamet a jeho kampaň
včera o 08:47
Slovensko Všetko
Polícia zasahovala v dome slovenskej političky. Po prehliadke ju odviezli, opozícia hovorí o pomste
včera o 15:57
Polícia zasahovala v dome slovenskej političky. Po prehliadke ju odviezli, opozícia hovorí o pomste
Zásah podľa Demokratov súvisí s kauzou tzv. haciendy, na ktorú Šubová upozornila pred rokom.
Nepríjemná zmena pre rodiny: Poisťovňa od februára prestane preplácať obľúbené benefity
včera o 15:32
Nepríjemná zmena pre rodiny: Poisťovňa od februára prestane preplácať obľúbené benefity
Siahnu si Slováci hlbšie do vrecka? Mesačný poplatok za ŠPZ je v hre
1
včera o 13:38
Siahnu si Slováci hlbšie do vrecka? Mesačný poplatok za ŠPZ je v hre
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
včera o 09:42
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
včera o 12:20
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
včera o 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Karlosa Vémolu prepustili z väzby na slobodu. Musel zaplatiť kauciu
včera o 17:29
AKTUÁLNE: Karlosa Vémolu prepustili z väzby na slobodu. Musel zaplatiť kauciu
včera o 14:19
Trump zakladá novú Radu mieru, do projektu pozval Putina aj Orbána. Vstupenka stojí miliardu dolárov
1
včera o 11:26
AKTUÁLNE: Polícia zasahovala pri streľbe v Česku. Medzi zranenými je aj policajt, dvaja ľudia zomreli
Ekonomika Všetko
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
5. 12. 2025 18:19
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
včera o 18:06
Pre rastúce odvody živnostníci rušia živnosť. V banke však nemôžu zabudnúť na túto dôležitú povinnosť
27. 12. 2025 13:45
ZOZNAM: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Slovensko Všetko
Polícia zasahovala v dome slovenskej političky. Po prehliadke ju odviezli, opozícia hovorí o pomste
včera o 15:57
Polícia zasahovala v dome slovenskej političky. Po prehliadke ju odviezli, opozícia hovorí o pomste
včera o 15:32
Nepríjemná zmena pre rodiny: Poisťovňa od februára prestane preplácať obľúbené benefity
včera o 16:55
Obľúbené lyžiarske stredisko na Liptove zatvorili. Majiteľ ho ponúka na predaj

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Európa aj Dánsko varujú pred porušením medzinárodného práva, zatiaľ čo Washington argumentuje hrozbou zo strany Ruska a Číny.
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
9. 1. 2026 8:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
8. 1. 2026 18:53
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia