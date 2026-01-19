Areál, kde sa v minulosti konali aj majstrovstvá Slovenska, sa stal súčasťou reštrukturalizácie po útlme baníctva a čaká na nového investora.
Obľúbené lyžiarske stredisko Bačova Roveň vo Vyšnej Boci je túto zimnú sezónu zatvorené a jeho majiteľ ho ponúka na predaj. Na svahoch, kde sa v minulosti jazdili aj majstrovstvá Slovenska, sa už tento rok nelyžuje, informuje o tom MY Liptov.
Areál sa predáva ako celok
Stredisko patrí k Hotelu Barbora a vlastní ho spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza. Tá po ukončení ťažby uhlia postupne zatvára a likviduje svoje prevádzky, keďže rekreačné zariadenia už pre znížený počet zamestnancov nepotrebuje.
Areál sa predáva ako celok, so zasnežovacím systémom, ratrakmi, vlekmi aj kompletným technickým vybavením. Tvoria ho tri zjazdovky rôznej náročnosti s celkovou dĺžkou približne tri kilometre a kapacitou okolo 1 800 lyžiarov za hodinu. V minulosti bol areál certifikovaný aj na organizovanie medzinárodných pretekov.
Hoci klimatické zmeny ohrozujú viaceré lyžiarske strediská na Slovensku, Bačova Roveň má vďaka vyššej nadmorskej výške stále šancu na ďalšie fungovanie. Jej budúcnosť však bude závisieť od toho, či sa nájde nový majiteľ ochotný investovať do ďalšej prevádzky a rozvoja strediska.