Zistite, v ktorej lokalite sa medveď pohyboval a čo máte robiť, ak ho stretnete v blízkosti svojho obydlia.
V blízkosti rodinných domov na ulici Belňa v podtatranskej obci Tvarožná v piatok (16. 1. 2026) okolo 20:30 hod. sa potuloval medveď. Obec o tejto nebezpečnej návšteve okamžite informovala svojich občanov prostredníctvom sociálnej siete.
Šelma sa pohybovala priamo v záhradách za obytnými domami. Hoci medveďa nikto nestihol odfotiť, v snehu po ňom zostali jasné stopy a obyvatelia si pamätajú najmä hlasitý brechot psov.
„Žiaden obrazový záznam nemáme, ostali len stopy v snehu a spomienka na hlasitý psí brechot. Buďte opatrní a prípadné ďalšie spozorovanie medveďa nahláste na obecný úrad,“ vyzvali predstavitelia obce na sociálnej sieti.