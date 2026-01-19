AKTUÁLNE: Karlosa Vémolu prepustili z väzby na slobodu. Musel zaplatiť kauciu

Karlos Vémola bude stíhaný na slobode.
Karlosa Vémolu dnes prepustili z väzby na slobodu, informoval o tom na svojom Instagrame. Podľa štátnej zástupkyne aktuálne stav prípadu nevyžaduje, aby bol stíhaný väzobne. Musel zaplatiť kauciu.
Bojovník organizácie Oktagon MMA naďalej odmieta, že by sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na drogovej trestnej činnosti, z ktorej ho krátko pred Vianocami obvinili.