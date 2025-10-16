Polícia upozorňuje na uzatvorenie diaľnice D1 vrátane tunela Branisko.
- Polícia upozorňuje na uzatvorenie diaľnice D1 vrátane tunela Branisko, ku ktorému dôjde v najbližších dňoch.
- Obmedzenie sa dotkne diaľničného úseku Beharovce - Široké obojsmerne a potrvá od polnoci v sobotu 18. októbra do 4.00 h a potom od polnoci v stredu 22. októbra do 18.00 h.
Citát: „Obchádzková trasa obojsmerne povedie po ceste I/18 - od križovatky D1 - I/18 Beharovce po križovatku D1 - I/18 Široké,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove.
Širší kontext: S obmedzením je potrebné rátať od sobotňajšej polnoci až do 14.00 h aj v úseku D1 Beharovce - Branisko východ. Aj v tomto prípade bude diaľnica uzavretá obojsmerne vrátane tunela Branisko. Obchádzková trasa povedie rovnako po ceste I/18 - od križovatky D1 - I/18 Beharovce po Branisko východ. „Žiadame vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia počas trvania uzávery,“ dodala polícia.
