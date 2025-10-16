Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 16. októbra 2025 o 16:22
Čas čítania 0:23

VIDEO: „Čo je pravda, nie je hriech," reagoval moderátor Duelu. Slovákov pobavil poznámkou o diaľniciach vo vysielaní STVR

VIDEO: „Čo je pravda, nie je hriech,“ reagoval moderátor Duelu. Slovákov pobavil poznámkou o diaľniciach vo vysielaní STVR
Zdroj: Instagram/@zomriofficial

Televízny moderátor Gregor Mareš reagoval na virálny klip zo svojej relácie, ktorý zverejnila satirická stránka Zomri.

Televízny moderátor relácie Duel Gregor Mareš reagoval na virálny záber zo svojej relácie, ktorý na Instagrame zverejnila satirická stránka Zomri. V krátkom videu si jeden z hostí vybral kategóriu „diaľnice za 40“, na čo Mareš zareagoval ironickou poznámkou „rokov“. Klip má na sociálnej sieti už takmer pol milióna zhliadnutí. Záber zo štúdia vyvolal širokú odozvu na sociálnych sieťach.

O deň neskôr Mareš na zverejnené video zareagoval slovami, že „čo je pravda, nie je hriech“, a doplnil, že hoci sa diaľnice naprieč Slovenskom zrejme nepostavia veľmi rýchlo, relácia Duel večer prináša debatu naprieč krajinou.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa DUEL online (@duel.online)

