Prehliadka sa odohrá v brazílskom meste Porto Alegre.
V brazílskom meste Porto Alegre sa v piatok začína prehliadka. Vo Filmotéke Capitólio uvedie vyše 40 klasických dlhometrážnych a krátkometrážnych filmov, ktoré odkazujú na prítomnosť žien v českej a slovenskej kinematografii. Slovenskú kinematografiu na podujatí zastupuje prvá dáma animovanej tvorby Jaroslava Havettová.
Informuje o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ). Prehliadka potrvá do 2. novembra.
Premietne české a slovenské filmy, ktoré ženy režírovali, alebo v nich hrali. Ide o diela z rôznych období, od nemého filmu až po snímky zo 60. a 80. rokov minulého storočia.
Slovensko na prehliadke zastupuje Jaroslava Havettová, ktorá stála už pri formovaní slovenskej animácie v 60. rokoch minulého storočia a s jednou dlhšou prestávkou sa jej venovala kontinuálne.
„Havettovej filmy sa vyznačujú osobitou poetikou. Venujú sa morálnym témam, osudovosti, obetavosti či postaveniu jednotlivca v spoločnosti. Skúmajú individuálne rysy hrdinu a prepájajú ich so všeobecnými problémami doby,“ približuje SFÚ. Spresňuje, že v Porto Alegre sa premietne Havettovej osem krátkych filmov zo začiatkov jej tvorby v 60. rokoch ako Pieseň (1969), Socha (1969), Kým sa ucho neodbije (1971) až po filmy z jej mimoriadne plodného obdobia v 80. rokoch Kontakty (1980), Posledný kameň (1982), Pomóóóc (1985), Prečo máme radi sliepky (1986) a Údel (1988).
Okrem Havettovej filmov prehliadka odprezentuje aj krátke filmy ďalších slovenských režisérok animovaných filmov Obyčajný príbeh (1982) Zlatice Vejchodskej, Prachy (1986) Jany Blechovej, Balada v čipke (1981) Dagmar Bučanovej a Slncová panna (1976) Heleny Slavíkovej-Rabarovej, ktoré „sa obracajú nielen k našim tradíciám, ale aj k reflexii vtedajšej spoločnosti“.
Ako dodáva SFÚ, projekcie týchto snímok sú tematicky úzko prepojené v bloku s dlhometrážnymi filmami Slávnosť v botanickej záhrade (1969) Ela Havettu, Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana, Tichá radosť (1985) Dušana Hanáka, Katka (1949) Jána Kadára, Panna zázračnica (1966) Štefana Uhra a Krvavá pani (1980) Viktora Kubala, s ktorým sa bude premietať jeho krátky film Selekcia (1982). „Všetky vybrané celovečerné filmy upriamujú pozornosť na výrazné ženské postavy v slovenskej kinematografii,“ podčiarkuje ústav.
Prehliadka Hrdinky česko-slovenského filmu nadväzuje na úspešné podujatie Zakázaný česko-slovenský svet, ktoré sa konalo na jeseň minulého roka v Porto Alegre a na jar tohto roka v Sao Paulo. Slovenské filmy, ktoré uvedie, pochádzajú zo zbierok SFÚ. Po projekcii vybraných filmov sú pripravené besedy pre záujemcov z publika.