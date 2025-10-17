Vyplýva to z konsolidačného balíčka, ktorý schválil parlament.
Od nového roku bude Sociálna poisťovňa vyplácať nemocenskú dávku od 15. dňa práceneschopnosti po splnení zákonných podmienok. Náhradu príjmu počas PN bude prvých 14 dní platiť zamestnávateľ. Nová právna úprava predlžuje obdobie vyplácania náhrady príjmu pri práceneschopnosti zamestnávateľom z 10 na 14 dní a bude platná od nového roka. Vyplýva to z konsolidačného balíka, ktorý schválil parlament s účinnosťou od 1. januára 2026, informuje socpoist.sk.
Ak vznikne práceneschopnosť presne 31. 12. 2025, zamestnávateľ vypláca zamestnancovi náhradu príjmu do 9. 1. 2026. Pre ePN vzniknuté po 31. 12. 2025 platia už nové pravidlá. Čo sa týka zániku pracovného pomeru počas PN, platia tu rovnaké pravidlá s tým rozdielom, že ak ePN vznikne po 31. decembri 2025 a pracovný pomer zamestnancovi zanikne počas tohto obdobia, zamestnávateľ mu musí preplatiť prvých 14 dní.