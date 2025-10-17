Tieto zmeny súvisia s novelou zákona o sociálnom poistení.
Od budúceho roka sa bude výška dávky v nezamestnanosti postupne znižovať o desať percent od štvrtého mesiaca jej vyplácania. Týkať sa to bude ľudí, ktorí sa na úrade práce zaradia do evidencie uchádzačov o prácu od januára 2026 a uplatnia si nárok na túto dávku zo Sociálnej poisťovne (SP). Tieto zmeny súvisia s novelou zákona o sociálnom poistení, ktorú v rámci konsolidačného balíka schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. V piatok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.
„V rámci šesťmesačného podporného obdobia bude Sociálna poisťovňa vyplácať dávku v nezamestnanosti prvý až tretí mesiac tak ako doteraz vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). Štvrtý mesiac sa jej výška zníži na 40 % DVZ, piaty mesiac bude vo výške 30 % DVZ a šiesty mesiac vo výške 20 % DVZ. Ostatné podmienky na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti sa nemenia,“ uviedla SP.
Kontúr ozrejmil, že osobám, ktoré budú zaradené do evidencie úradov práce do 31. decembra tohto roka, sa bude naďalej vyplácať dávka v nezamestnanosti vo výške 50 % DVZ počas celých šiestich mesiacov. To znamená, že ak uchádzači o zamestnanie budú evidovaní na úradoch práce napríklad od 1. novembra 2025 s hrubým mesačným príjmom 1500 eur a pri dosiahnutom DVZ vo výške 49,2477 eura, bude im táto dávka vyplatená za celých šesť mesiacov v sume 4457,30 eura.
Ak sa Slováci zaradia do evidencie uchádzačov o prácu od 1. januára 2026, tak pri rovnakom príjme a rovnakom DVZ im bude dávka v nezamestnanosti za šesť mesiacov vyplatená v celkovej výške 3560,90 eura.
„V prípade, ak poberateľ dávky v nezamestnanosti nevyčerpal celé šesťmesačné podporné obdobie, teda sa zamestnal a v období najviac dvoch rokov sa opätovne zaradí na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie a požiada o túto dávku, vznikne mu nárok na výplatu dávky počas zostávajúcej časti podporného obdobia v sume určenej z toho DVZ, z ktorého sa vypočítala predchádzajúca vyplácaná dávka v nezamestnanosti,“ spresnila poisťovňa.
Ak bude osobe priznaný základný nárok na dávku napríklad od 31. decembra 2025 v období šiestich mesiacov a od 1. apríla 2026 sa zamestná, zároveň bude aj vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie, no od 1. septembra sa opätovne zaradí do tejto evidencie, tak má nárok na vyplatenie tejto dávky počas zostávajúcej časti podporného obdobia určeného z 50 % DVZ podľa zákona účinného do konca tohto roka.
V prípade, že jej bude priznaný nárok na túto dávku od 1. januára 2026 na šesť mesiacov a od 1. apríla 2026 sa zamestná, následne sa od 1. septembra 2026 po skončení zamestnania zase zaradí do evidencie uchádzačov o prácu, tak nárok na výplatu dávky počas zostávajúcej časti podporného obdobia, teda za apríl až jún 2026, bude v percentuálnom poklese 40 %, 30 % a 20 % z DVZ.