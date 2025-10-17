Kategórie
Katarina Jánošíková TASR
dnes 17. októbra 2025 o 17:33
Čas čítania 0:47

Premiér Orbán telefonoval s prezidentom Putinom. Rokovať mali o pripravovanom mierovom summite v Budapešti

Premiér Orbán telefonoval s prezidentom Putinom. Rokovať mali o pripravovanom mierovom summite v Budapešti
Zdroj: TASR/AP

Prebiehajú intenzívne prípravy stretnutia Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Maďarský premiér Viktor Orbán telefonicky rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o pripravovanom mierovom summite v Budapešti. Orbán to oznámil v piatok na Facebooku, kde dodal, že prebiehajú intenzívne prípravy stretnutia Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.


Telefonát Putina s Orbánom potvrdil podľa agentúry MTI aj hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinárom v Moskve. „Aj pán Orbán hovoril o tom, že chce rokovať s Putinom. Tento telefonický rozhovor sa práve uskutočnil,“ dodal hovorca, podľa ktorého Kremeľ v blízkej budúcnosti zverejní podrobnosti o tomto rozhovore.


Stretnutie medzi Putinom a Trumpom by sa podľa slov Peskova mohlo uskutočniť v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, pričom obe strany si uvedomujú, že túto schôdzku nemožno dlho odkladať. Maďarský ministerský predseda v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió v piatok ráno povedal, že Budapešť je jediným miestom v Európe, kde sa takéto stretnutie môže uskutočniť.

„Maďarsko je takmer jedinou krajinou, ktorá sa zasadzuje za mier, už tri roky sa dôsledne, otvorene, nahlas a aktívne zasadzuje za mier,“ uviedol. Schôdzku s Putinom avizoval Trump po ich štvrtkovom spoločnom telefonáte, ktorý označil za produktívny. „Myslím, že to bol veľmi dobrý telefonát,“ povedal novinárom v Bielom dome, kde v piatok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Viktor Orbán
Zdroj: TASR/AP Armando Franca
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Putin Správy zo sveta Viktor Orbán
