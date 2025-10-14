Na pomoc pri financovaní EÚ vyzvala aj ostatné krajiny.
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok oznámila, že EÚ začala financovať osobitný tribunál na stíhanie ruského prezidenta Vladimira Putina a ďalších vysokopostavených ruských predstaviteľov za zločiny agresie proti Ukrajine. Zároveň vyzvala ostatné krajiny, aby na tribunál tiež prispeli. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Zriadili sme tento osobitný tribunál pre zločiny agresie a teraz mu poskytujeme aj finančné prostriedky,“ povedala Kallasová počas tlačovej konferencie v Kyjeve po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Vyzývame aj ostatné členské štáty, krajiny a ďalšie zúčastnené strany, aby tiež prispeli svojimi financiami, aby mohol (tribunál) začať naplno fungovať - pretože bez vyvodenia zodpovednosti nie je možné dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier,“ dodala.
Na otázku o amerických raketách Tomahawk - o ktorých americký prezident Donald Trump povedal, že by ich mohol Kyjevu dodať, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine - Kallasová odpovedala, že je na Kyjeve, aby rozhodol, či ich na svoju obranu potrebuje. „Nie je na nás, aby sme o tom rozhodovali, ale na Ukrajine, aby povedala, čo skutočne potrebuje,“ uviedla.