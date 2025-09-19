Kategórie
TASR
dnes 19. septembra 2025 o 18:13
Čas čítania 0:53

Orbán chce označiť Antifu za teroristickú organizáciu. Inšpiroval sa Donaldom Trumpom

Kategória:
Zahraničie
Orbán chce označiť Antifu za teroristickú organizáciu. Inšpiroval sa Donaldom Trumpom
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Orbán chce podľa vzoru Trumpa označiť Antifu za teroristickú skupinu.

  • Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok oznámil, že chce podľa vzoru amerického prezidenta Donalda Trumpa označiť ľavicové hnutie Antifa za teroristickú organizáciu. Vyhlásil to v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.
  • Podobne ako Trump, ani maďarský premiér neozrejmil, akým spôsobom chce docieliť, aby Antifa bola označená za teroristickú skupinu.
  • Orbán v rozhovore hnutie označil za násilnícke zločinecké zoskupenie, ktoré útočí na mierumilovných ľudí v Maďarsku.

Citát: „Niektorých ľudí takmer ubili na smrť a potom sa niektorí z nich stali členmi Európskeho parlamentu a poučovali Maďarsko o právnom štáte a ľavicovej politike,“ povedal šéf maďarskej vlády. Odkazoval na násilné strety v Budapešti v roku 2023, kde sa na krajne pravicovom zhromaždení dostali do konfliktu s demonštrantmi antifašistickí aktivisti zo zahraničia.

Širší kontext: Trump svoj zámer oznámil v stredu, neobjasnil však, ako to chce dosiahnuť. DPA upozorňuje, že názov Antifa (antifašistický) nie je v Spojených štátoch označením jednej centrálne riadenej organizácie.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Ide skôr o viacero voľne prepojených krajne ľavicových skupín a jednotlivcov, ktorí sa na rôznych demonštráciách stavajú na odpor proti prívržencom neonacizmu. Americké federálne zákony zároveň vláde neumožňujú označiť vnútroštátnu organizáciu za teroristickú.

Viacero ľudí vtedy maďarskí policajti zadržali a násilnosťami sa dodnes zaoberajú nemecké a maďarské súdy. Medzi zadržanými bola aj talianska ľavicová politička Ilaria Salisová, ktorá sa neskôr stala poslankyňou Európskeho parlamentu.

Donald Trump
Zdroj: TASR/AP
Donald Trump Maďarsko Spojené štáty americké Správy zo sveta Viktor Orbán
