Orbán chce podľa vzoru Trumpa označiť Antifu za teroristickú skupinu.
- Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok oznámil, že chce podľa vzoru amerického prezidenta Donalda Trumpa označiť ľavicové hnutie Antifa za teroristickú organizáciu. Vyhlásil to v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.
- Podobne ako Trump, ani maďarský premiér neozrejmil, akým spôsobom chce docieliť, aby Antifa bola označená za teroristickú skupinu.
- Orbán v rozhovore hnutie označil za násilnícke zločinecké zoskupenie, ktoré útočí na mierumilovných ľudí v Maďarsku.
Citát: „Niektorých ľudí takmer ubili na smrť a potom sa niektorí z nich stali členmi Európskeho parlamentu a poučovali Maďarsko o právnom štáte a ľavicovej politike,“ povedal šéf maďarskej vlády. Odkazoval na násilné strety v Budapešti v roku 2023, kde sa na krajne pravicovom zhromaždení dostali do konfliktu s demonštrantmi antifašistickí aktivisti zo zahraničia.
Širší kontext: Trump svoj zámer oznámil v stredu, neobjasnil však, ako to chce dosiahnuť. DPA upozorňuje, že názov Antifa (antifašistický) nie je v Spojených štátoch označením jednej centrálne riadenej organizácie.
Ide skôr o viacero voľne prepojených krajne ľavicových skupín a jednotlivcov, ktorí sa na rôznych demonštráciách stavajú na odpor proti prívržencom neonacizmu. Americké federálne zákony zároveň vláde neumožňujú označiť vnútroštátnu organizáciu za teroristickú.
Viacero ľudí vtedy maďarskí policajti zadržali a násilnosťami sa dodnes zaoberajú nemecké a maďarské súdy. Medzi zadržanými bola aj talianska ľavicová politička Ilaria Salisová, ktorá sa neskôr stala poslankyňou Európskeho parlamentu.
