Odborová organizácia v Mobis Slovakia požaduje zvýšenie miezd o 250 eur.
Hlavnou požiadavkou odborárov v rokovaniach o novej kolektívnej zmluve v spoločnosti Mobis Slovakia, ktorá vyrába moduly a autosúčiastky, bude zvýšenie základných miezd všetkých zamestnancov o 250 eur mesačne.
Návrh nového znenia kolektívnej zmluvy chcú odborári odovzdať zamestnávateľovi začiatkom budúceho týždňa. „Zamestnanci dlhodobo odvádzajú vysoký výkon a podieľajú sa na stabilných hospodárskych výsledkoch firmy. Očakávame preto, že sa to primerane odrazí aj na ich príjmoch,“ uviedol predseda Základnej organizácie OZ KOVO Tomáš Schroll.
Podľa odborov je požiadavka na zvýšenie mzdy o 250 eur reakciou na rast životných nákladov, infláciu a zvyšujúce sa ceny energií, ale aj na potrebu spravodlivého ocenenia práce v prostredí vysokej produktivity. Odbory zároveň požadujú zvýšenie miezd, mzdové zvýhodnenia a zachovanie všetkých doterajších benefitov.
„Naším cieľom nie je konfrontácia, ale dohoda, ktorá bude férová pre zamestnancov aj pre spoločnosť,“ dodal predseda odborovej organizácie.
