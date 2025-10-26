Polícia zadržala podozrivého a pátra po ďalších možných strelcoch.
Pri streľbe počas slávností výročného zrazu absolventov na Lincolnovej univerzite v americkom štáte Pensylvánia zahynula jedna osoba a ďalších šesť utrpelo zranenia.
Polícii sa podarilo zadržať jednu osobu so strelnou zbraňou a úrady momentálne zisťujú, či bolo strelcov viac. Christopher de Barrena-Sarobe, prokurátor pensylvánskeho okresu Chester County, v nedeľu ráno počas tlačovej konferencie uviedol, že kampusu v súčasnosti nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo.
🚨 Mass shooting at Lincoln University during the Homecoming Yardfest (Oct 25)— GlobeUpdate (@Globupdate) October 26, 2025
📍 Pennsylvania
— 1 dead, 6 injured
— Shots fired: 12–15 (9mm/.40 cal suspected)
— Victims taken to Christiana Hospital
— One man detained; investigation ongoing#Lincoln #paofc #Pennsylvania #더블유 pic.twitter.com/27Kl20MrRT
Úrady uvádzajú, že k streľbe došlo v sobotu okolo 21.30 h miestneho času (nedeľa 2.30 h SELČ) pred budovou Medzinárodného kultúrneho centra, kde stáli stany a stoly určené na posedenie po futbalovom zápase, ktorý sa predtým konal. Úrady nezverejnili bližšie podrobnosti o obeti ani o zranených.
Prokurátor vyzval všetkých, ktorí majú video z miesta činu alebo iné informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní, aby kontaktovali FBI. Vyšetrovanie vedú detektívi z okresu Chester County s podporou štátnej polície a Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).
Lincolnova univerzita ako prvá v Spojených štátoch udeľovala tituly aj černochom.