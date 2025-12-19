Pravidlá podujatia sa podobajú na populárnu filmovú a knižnú sériu.
Donald Trump oznámil vznik nového športového podujatia s názvom Patriot Games. Pôjde o štvordňovú atletickú súťaž určenú pre najlepších stredoškolských športovcov v USA. Každý z 50 štátov USA a amerických teritórií pošle jedného mladého muža a jednu mladú ženu, ktorí budú v rámci tohto podujatia súťažiť, informuje CNN.
Súťaž sa uskutoční na jeseň ako súčasť rozsiahlejšieho programu osláv 250. výročia USA. Trump zdôraznil, že v hrách nebude povolené, aby muži súťažili v ženských kategóriách.
Na pravidlách Patriot Games sa bavia demokrati, ale aj bežní užívatelia na sociálnych sieťach. Mnohí totiž tvrdia, že podujatie pripomína známu filmovú a knižnú sériu Hunger Games.
