Muž nemal na zaplatenie objednávky, preto v reštaurácii nahlásil bombu.
Bratislavskí policajti vyšetrujú prípad muža, ktorý po konzumácii v reštaurácii za objednávku nemohol zaplatiť. Na tiesňovej linke 112 preto ohlásil, že v podniku je bomba. V rovnakom čase volala na linku 158 aj pracovníčka pohostinstva a na muža, ktorý odmietol zaplatiť, zavolala políciu. Incident sa stal vo štvrtok 24. októbra. Mužovi vo veku 48 rokov už vzniesli obvinenie z prečinu šírenia poplašnej správy.
„Hliadka na mieste evakuovala celý podnik, psovod so psom podnik skontroloval s negatívnym výsledkom. Po ďalšom vyťažovaní zákazníka, ktorý odmietol zaplatiť, bolo zistené, že na linku 112 volal on, a to z dôvodu, že nemal na zaplatenie objednávky. Následne bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Prečítaj si aj tieto články: