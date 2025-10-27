Vodič mal zákaz šoférovať až do roku 2029.
- Galantskí dopravní policajti vyšetrujú vážnu dopravnú nehodu, ktorá sa stala v piatok popoludní v obci Vozokany v okrese Galanta.
- Do auta, v ktorom sedela mladá žena s maloletým dieťaťom, zozadu narazil 38-ročný vodič Škody Octavia.
- Podľa polície muž pravdepodobne nezvládol rýchlosť jazdy a narazil do vozidla Renault.
- Po zrážke jeho auto odhodilo mimo cestu, kde narazil do stromu a následne do plotu rodinného domu. Žena aj dieťa vyviazli bez zranení.
Širší kontext: Policajti na mieste nehody podrobili oboch vodičov dychovým skúškam. Mladá vodička mala výsledok negatívny, muž však nafúkal 2,10 promile alkoholu.
Ďalším šetrením policajti zistili, že muž má uložený platný zákaz viesť motorové vozidlá až do mája 2029. Záchranná služba ho po nehode odviezla do nemocnice. Po ošetrení si ho prevzali policajti z galantského dopravného inšpektorátu.
Vyšetrovateľ muža obvinil z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. V takomto prípade hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
