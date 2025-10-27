Kategórie
TASR
dnes 27. októbra 2025 o 16:18
Čas čítania 0:56

Rusko ruší dohodu s USA o likvidácii plutónia. Je kľúčová pre výrobu vyššieho počtu atómových zbraní

Rusko ruší dohodu s USA o likvidácii plutónia. Je kľúčová pre výrobu vyššieho počtu atómových zbraní
Zdroj: TASR

Putin podpísal vypovedanie zmluvy s USA o likvidácii plutónia.

  • Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v pondelok zákon o vypovedaní neuplatňovanej dohody so Spojenými štátmi o znížení zásob plutónia. Jej cieľom bolo zabrániť výrobe vyššieho počtu jadrových zbraní.
  • Odstúpenie prichádza v čase ochladenia vzťahov medzi Putinom a americkým prezidentom.
  • Trump nedávno vyjadril rastúce sklamanie nad neochotou ruského lídra rokovať o mieri na Ukrajine a minulý týždeň oznámil zrušenie plánovaného summitu s Putinom. Takéto rokovanie sa podľa neho neuskutoční, kým nebude jasné, že šéf Kremľa chce uzavrieť dohodu.

Širší kontext: Po demontáži tisícov bojových hlavíc po studenej vojne zostali Moskve a Washingtonu obrovské zásoby zbraňového plutónia. Jeho skladovanie je nákladné a predstavuje tiež potenciálne riziko pre šírenie jadrových zbraní.

Dohoda o nakladaní s plutóniom a jeho likvidácii (PMDA) vstúpila do platnosti v roku 2011. Zaväzovala obe krajiny, aby sa každá zbavila najmenej 34 ton plutónia. Podľa amerických predstaviteľov by toto množstvo stačilo na výrobu až 17 000 jadrových hlavíc.

Rusko a USA sú zďaleka najväčšie jadrové veľmoci a spolu majú približne 8 000 nukleárnych hlavíc. Ako vyplýva z údajov Federácie amerických vedcov, v roku 1986 ich mali zhruba 73 000.

putin
Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
